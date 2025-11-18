НАБУ пропонує запровадити суворий облік ввезення готівкової валюти

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 листопада 2025, 14:05

НАБУ пропонує запровадити суворий облік ввезення готівкової валюти

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) ініціює створення нової системи контролю за імпортом готівкової іноземної валюти в Україну. Це пов'язано з розслідуванням гучної справи «Мідас», у якій детективи вилучили велику суму доларів в оригінальному пакуванні Федеральної резервної системи (ФРС) США, але не змогли встановити їх походження. Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов 18 листопада під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з економічної безпеки, передає «Інтерфакс-Україна».

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) ініціює створення нової системи контролю за імпортом готівкової іноземної валюти в Україну.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Долари з «нізвідки»

За словами Абакумова, це вже другий випадок у практиці бюро, коли фігуранти справи оперують великими сумами готівки в банківських упаковках ФРС США, проте відстежити їхній шлях в Україну неможливо.

«Ми другий раз зіштовхуємося з такою великою сумою коштів, які приїхали в Україну в упаковці Федерального резервного банку США. І другий раз ми, мабуть, будемо мати ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили в Україну», — зазначив детектив.

У справі «Мідас» йдеться про виявлені близько $4 мільйонів так званих «білих» доларів (старого зразка). Попри наявність оригінального пакування, правоохоронці не можуть визначити, який саме банк ввіз ці гроші, оскільки в Україні відсутній єдиний реєстр обліку серійних номерів пачок чи штрих-кодів.

Пропозиція НАБУ та реакція Нацбанку

Абакумов запропонував Верховній Раді та Національному банку (НБУ) запровадити спеціальну форму обліку, яка б фіксувала ввезення таких сум готівки та їхніх кінцевих покупців. «Це буде великим вкладом в недопущення таких ситуацій», — підкреслив він.

Голова ТСК, народний депутат Ярослав Железняк, підтвердив готовність парламенту розглянути цю ініціативу. Заступник голови НБУ Дмитро Олійник також подякував за пропозицію та пообіцяв її вивчити.

Як зараз завозять валюту

Представник Нацбанку пояснив, що наразі імпортом готівкових доларів та євро в Україну займаються 8 банків. Частину валюти вони використовують для власних потреб, решту — продають іншим банкам та фінансовим установам.

«В Україну імпортуються мільярди доларів, і виокремити якийсь окремий мільйон без наявності системи реєстрації неможливо», — констатував Олійник.

Він додав, що НБУ вже почав збирати інформацію по системі для узагальнення даних про те, як банки торгують валютою між собою, але через величезні обсяги операцій відстежити конкретну партію готівки вкрай складно.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Alek Cristo
Alek Cristo
18 листопада 2025, 14:08
#
Вони б контроль вивезення зробили для олігархів і політиків — толку було б більше
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
18 листопада 2025, 14:11
#
Не знают как ввезли, видимо кто-то нарисовал.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 листопада 2025, 14:59
#
Welcome to the USSR ©

Осталось только опять ввести статью в УК и срок до 15 лет, за сумму более 50 долларов!

А без шуток — .… детективи вилучили велику суму доларів в оригінальному пакуванні Федеральної резервної системи (ФРС) США, але не змогли встановити їх походження… круче маячни я не читал.
Напрашивается вопрос — а узнать какой «округ» ФРС и в каком году проводил эмиссию купюр и в какой банк? Ну да, это же надо узнавать!!!
+
0
JWT
JWT
18 листопада 2025, 15:18
#
Я вам на каві зараз погадаю, якраз розлив. На плівках є Коломойський, доляри «білі», у Коломойского був ручний банк, складіть 1 + 1 і отримаєте відповідь.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами