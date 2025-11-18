НАБУ пропонує запровадити суворий облік ввезення готівкової валюти

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) ініціює створення нової системи контролю за імпортом готівкової іноземної валюти в Україну. Це пов'язано з розслідуванням гучної справи «Мідас», у якій детективи вилучили велику суму доларів в оригінальному пакуванні Федеральної резервної системи (ФРС) США, але не змогли встановити їх походження. Про це заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов 18 листопада під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з економічної безпеки, передає «Інтерфакс-Україна».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Долари з «нізвідки»

За словами Абакумова, це вже другий випадок у практиці бюро, коли фігуранти справи оперують великими сумами готівки в банківських упаковках ФРС США, проте відстежити їхній шлях в Україну неможливо.

«Ми другий раз зіштовхуємося з такою великою сумою коштів, які приїхали в Україну в упаковці Федерального резервного банку США. І другий раз ми, мабуть, будемо мати ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили в Україну», — зазначив детектив.

У справі «Мідас» йдеться про виявлені близько $4 мільйонів так званих «білих» доларів (старого зразка). Попри наявність оригінального пакування, правоохоронці не можуть визначити, який саме банк ввіз ці гроші, оскільки в Україні відсутній єдиний реєстр обліку серійних номерів пачок чи штрих-кодів.

Пропозиція НАБУ та реакція Нацбанку

Абакумов запропонував Верховній Раді та Національному банку (НБУ) запровадити спеціальну форму обліку, яка б фіксувала ввезення таких сум готівки та їхніх кінцевих покупців. «Це буде великим вкладом в недопущення таких ситуацій», — підкреслив він.

Голова ТСК, народний депутат Ярослав Железняк, підтвердив готовність парламенту розглянути цю ініціативу. Заступник голови НБУ Дмитро Олійник також подякував за пропозицію та пообіцяв її вивчити.

Як зараз завозять валюту

Представник Нацбанку пояснив, що наразі імпортом готівкових доларів та євро в Україну займаються 8 банків. Частину валюти вони використовують для власних потреб, решту — продають іншим банкам та фінансовим установам.

«В Україну імпортуються мільярди доларів, і виокремити якийсь окремий мільйон без наявності системи реєстрації неможливо», — констатував Олійник.

Він додав, що НБУ вже почав збирати інформацію по системі для узагальнення даних про те, як банки торгують валютою між собою, але через величезні обсяги операцій відстежити конкретну партію готівки вкрай складно.