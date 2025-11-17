Multi від Мінфін
17 листопада 2025, 10:45

Україна та МВФ розпочали офіційні переговори щодо нової кредитної програми

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) у понеділок, 17 листопада, розпочала офіційні дискусії з представниками влади України щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF). Україна прагне замінити чинну програму, оскільки її кошти майже вичерпані, а сама програма була орієнтована на повоєнну відбудову, тоді як війна триває. Про це повідомила пресслужба Фонду.

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) у понеділок, 17 листопада, розпочала офіційні дискусії з представниками влади України щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фокус на корупції та стабільності

У заяві постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано зазначається, що місію очолює Гевін Грей.

«Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності… так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання», — йдеться в заяві.

Чому Україні потрібна нова програма

Україна поспішає узгодити нову чотирирічну програму, оскільки кошти за чинною програмою розширеного фінансування на $15,6 мільярдів, ухваленою у березні 2023 року, майже вичерпані. Запит на нову програму прем'єр-міністр Юлія Свириденко направила до МВФ ще 9 вересня.

Як раніше пояснював голова НБУ Андрій Пишний, чинна програма, що діє до 2027 року, значно фокусується на повоєнній відбудові, але оскільки війна триває, Україні потрібна нова угода, адаптована до реалій «воєнного бюджету».

За даними з початкового тексту, за два роки чинної програми Україна пройшла вісім успішних переглядів та отримала дев'ять траншів. Попередній очікуваний розмір нової програми МВФ оцінюють у $8 мільярдів.

Залежність від російських активів та податкові суперечки

Переговори починаються на тлі складної фінансової ситуації та певних розбіжностей між Києвом та Фондом. Як повідомляв Bloomberg, МВФ стурбований низкою українських бюджетних ініціатив, зокрема податковими пільгами для ФОПів та промисловості, які можуть скоротити доходи бюджету.

Крім того, за даними Politico, продовження фінансування від МВФ може залежати від рішення ЄС щодо надання Україні «репараційного кредиту» на €140 мільярдів, забезпеченого замороженими російськими активами. Фонд має отримати гарантії, що фінансовий дефіцит України у 2026 році буде надійно перекрито, перш ніж затверджувати нову програму.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
