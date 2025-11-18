У соцмережах та окремих медіа поширюється відео з нібито дизайном нової української банкноти номіналом 5000 гривень. Національний банк України офіційно заперечує цю інформацію.
18 листопада 2025, 12:59
НБУ спростував фейк про «нову банкноту 5000 гривень»
Що каже НБУ
У регуляторі пояснюють: на відео зображений не проєкт нової купюри, а презентаційний виріб «Пантелеймон Куліш», створений ще у 2008 році для демонстрації технологічних можливостей Банкнотно-монетного двору НБУ.
Цей виріб:
- є друкованою продукцією БМД НБУ;
- не містить номіналу та назви грошової одиниці «гривня»;
- не є банкнотою та не може бути введена в обіг;
- випускалася лише у сувенірних буклетах для рекламних цілей;
- містить чіткі написи: «Презентаційна» та «Не може бути використано як засіб платежу».
Такі демонстраційні вироби застосовують у маркетингових цілях і багато інших виробників банкнот та центральних банків світу.
У НБУ також наголосили: наразі дизайн банкноти номіналом 5000 гривень не розробляється. Якщо в майбутньому рішення щодо оновлення номінального ряду буде змінено, НБУ офіційно повідомить про це громадськість.
У Нацбанку закликають довіряти лише перевіреним джерелам інформації.
