Легалізацію криптовалюти в Україні відкладають: Гетманцев назвав орієнтовний термін

Верховна Рада не встигне до кінця поточного року ухвалити закон про віртуальні активи, який передбачає легалізацію та оподаткування доходів від криптовалюти. Голосування за ключовий документ тепер очікується на початку 2026 року. Про це заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час виступу на GET Business Festival 2025, повідомляє портал «Коментарі».

«Я думав, що ми завершимо це до кінця цього року, але не виходить. Там трошки складний документ, тому затягнемо», — пояснив народний депутат.

Складнощі документа

Нагадаємо, що Верховна Рада ще 3 вересня прийняла у першому читанні законопроєкт № 102325-д, який регулює легалізацію та оподаткування криптоактивів. Наразі документ готують до другого читання.

Однією з головних причин затримки є відсутність чіткого визначення регулятора ринку в ухваленому за основу документі. Парламентарі мають остаточно вирішити, хто виступатиме головним регулятором ринку криптоактивів в Україні: Національний банк чи Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Раніше Гетманцев заявляв, що легалізація ринку віртуальних активів і запровадження оподаткування криптовалют можуть забезпечити додаткові надходження до державного бюджету на рівні 14−15 млрд грн щороку.

Як працюватиме оподаткування

Гетманцев пояснив, що оподаткування криптоактивів буде аналогічним до оподаткування цінних паперів. Податок стягуватиметься з прибутку, тобто з різниці між витратами на придбання активу та доходом від його продажу. Якщо ж операція призведе до збитків, їх можна буде перенести на наступні податкові періоди.