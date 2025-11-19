Історичний рекорд: акції Google пробили $300 на тлі запуску Gemini 3 та інвестицій Воррена Баффета

Материнська компанія Google — Alphabet — встановила новий історичний максимум на фондовому ринку. Вартість акцій технологічного гіганта (тікер GOOGL) вперше в історії перевищила психологічну позначку у 300 доларів за штуку, підскочивши більш ніж на 5% на початку торгів у середу, 19 листопада. Таке стрімке зростання стало реакцією ринку на подвійний позитив: презентацію нової моделі штучного інтелекту Gemini 3 та новини про масштабні інвестиції від конгломерату Berkshire Hathaway.

Реванш у перегонах штучного інтелекту

Головним каталізатором зростання стала офіційна презентація Gemini 3. У Google нову серію моделей називають «найрозумнішою» та, що найважливіше для користувачів та бізнесу, найточнішою системою штучного інтелекту, яку коли-небудь створювала компанія.

Для Google цей реліз є не просто оновленням продукту, а стратегічним шансом перехопити лідерство. Аналітики розглядають запуск Gemini 3 як спробу скористатися слабкістю головного конкурента — OpenAI. Після проблемного запуску їхньої останньої моделі GPT-5, яка викликала неоднозначну реакцію спільноти, Google має реальну можливість вийти на передові позиції у сфері споживчого ШІ, запропонувавши більш стабільний та надійний продукт.

Динаміка ціни Alphabet на годинному графіку / Джерело: TradingView

Фактор Баффета: «Оракул з Омахи» робить ставку на пошуковик

Додатковим паливом для ралі акцій стала інформація, оприлюднена напередодні у звітності форми 13 °F. Інвестиційний холдинг Berkshire Hathaway, яким керує легендарний інвестор Воррен Баффет, у третьому кварталі придбав 17,9 млн акцій Alphabet Inc.

Це перша інвестиція Баффета в Google такого масштабу. Для ринку дії «Оракула з Омахи» (так називають Баффета) є сигналом найвищої довіри. Його філософія базується на купівлі надійних компаній із сильним бізнесом, які недооцінені ринком або мають беззаперечні переваги. Входження Berkshire Hathaway в капітал Alphabet підтверджує, що навіть консервативні інвестори вірять у довгострокову стійкість бізнес-моделі Google, попри високу конкуренцію з боку ШІ.