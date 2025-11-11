Multi від Мінфін
11 листопада 2025, 20:00

Головне за вівторок: кінець шатдауну, прощальний лист Баффета, валютний бум в Україні

Головні фінансові новини за вівторок, 11 листопада.

Головні фінансові новини за вівторок, 11 листопада.

Кінець шатдауну: Сенат США схвалив законопроєкт

Сенат США в понеділок увечері схвалив законопроєкт, який розблокує додаткове фінансування і покладе край найдовшому в історії урядовому шатдауну. Наразі документ направлено на розгляд до Палати представників. Законопроєкт забезпечує фінансування уряду до 30 січня 2026 року і тепер буде направлено до Палати представників цього тижня, де республіканці, які мають більшість, уже сигналізували про готовність його схвалити.

П'ять порад Баффета з його прощального листа

Воррен Баффет 10 листопада опублікував листа — останній на посаді гендиректора Berkshire Hathaway. У ньому він повідомив, що планує прискорити передачу статку до фондів своїх дітей, але збереже у себе «значну кількість акцій» Berkshire Hathaway доти, доки інвестори не відчують тієї ж довіри до нового гендиректора, яку він має. Своє послання Баффет завершив особистими порадами, що їх назвав заключними думками.

Валютний бум: українці за місяць викупили $750 млн

Обсяги купівлі іноземної валюти населенням України у жовтні-2025 перевищили її продаж на $0,75 млрд у доларовому еквіваленті, це майже вдвічі більше показника вересня цього року — $0,38 млрд, однак значно менше, ніж $1,28 млрд у жовтні минулого року.

«РВС Банк» може уникнути ліквідації: Фонд гарантування шукає інвестора

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочав відкритий конкурс із залучення інвесторів для виведення з ринку АТ «РВС БАНК», який минулого тижня було визнано неплатоспроможним. Замість стандартної процедури ліквідації, Фонд розглядає можливість продажу банку або передачі його активів іншій фінансовій установі, що дозволить мінімізувати витрати держави.

НКЦПФР відмовилася від ролі регулятора крипторинку в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) офіційно заявила, що не буде претендувати на роль регулятора ринку віртуальних активів в Україні. Це рішення пов’язане з виключенням НКЦПФР із чинної редакції законопроєкту про віртуальні активи, де Комісія більше не фігурує як відповідальний орган.

SoftBank продав частку в Nvidia майже за $6 млрд. Навіщо це компанії

SoftBank в жовтні продав всі 32,1 млн акцій Nvidia, що належать їй, за $5,8 млрд, йдеться у звітності японської технологічної компанії. Водночас вона прозвітувала про більш високий, ніж очікувалося, прибуток за другий квартал поточного фінансового року.

Джерело: Мінфін
