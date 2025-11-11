Головне за вівторок: кінець шатдауну, прощальний лист Баффета, валютний бум в Україні

Кінець шатдауну: Сенат США схвалив законопроєкт

Сенат США в понеділок увечері схвалив законопроєкт, який розблокує додаткове фінансування і покладе край найдовшому в історії урядовому шатдауну. Наразі документ направлено на розгляд до Палати представників. Законопроєкт забезпечує фінансування уряду до 30 січня 2026 року і тепер буде направлено до Палати представників цього тижня, де республіканці, які мають більшість, уже сигналізували про готовність його схвалити.

