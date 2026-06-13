Реформа «спрощенки» та підвищення тарифів: що Україна має змінити для МВФ

Україна має посилити мобілізацію бюджетних доходів, реформувати податкове адміністрування, обмежити зловживання спрощеною системою оподаткування та підготувати поступову лібералізацію енергетичного ринку. Такі кроки передбачені серед ключових умов програми з МВФ, зокрема для виконання структурних маяків і надолуження реформ, які були реалізовані із затримкою, пише заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Короткий перелік ключових реформ та змін

Податкова політика та фінанси (мобілізація доходів):

Контроль витрат: Уникати перевитрат бюджету, мобілізувати додаткові внутрішні доходи та шукати потенційні заощадження.

Податки на посилки: Скасувати митне звільнення від ПДВ для посилок (для закриття лазівок та обмеження несуттєвого імпорту).

Скасувати митне звільнення від ПДВ для посилок (для закриття лазівок та обмеження несуттєвого імпорту). Міжнародне оподаткування: Впровадити заходи для боротьби з міжнародним трансфертним ціноутворенням та податковим арбітражем компаній.

Впровадити заходи для боротьби з міжнародним трансфертним ціноутворенням та податковим арбітражем компаній. Реформа «спрощенки»: Стримати зловживання спрощеним податковим режимом (ввести правила проти штучного поділу бізнесу та замаскованого працевлаштування під виглядом ФОП).

Стримати зловживання спрощеним податковим режимом (ввести правила проти штучного поділу бізнесу та замаскованого працевлаштування під виглядом ФОП). Модернізація адміністрування: Оптимізувати податкову систему, знизити витрати для чесних платників податків та посилити контроль на основі ризиків

Оптимізувати податкову систему, знизити витрати для чесних платників податків та посилити контроль на основі ризиків Реформа органів контроля: Забезпечити інституційні зміни в Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Державній митній службі для ефективної боротьби з ухиленням від податків.

Читайте також: МВФ погодив виділення Україні траншу без виконання однієї з умов програми — Bloomberg

Енергетичний сектор

Ринкові тарифи: Підготувати дорожню карту для поступової лібералізації енергетичного ринку та відходу від поточної системи занижених комунальних тарифів (PSO), яка виснажує держкомпанії.

Підготувати дорожню карту для поступової лібералізації енергетичного ринку та відходу від поточної системи занижених комунальних тарифів (PSO), яка виснажує держкомпанії. Соціальна підтримка: Створити ефективні механізми захисту та субсидій для вразливих домогосподарств під час підвищення тарифів.

Створити ефективні механізми захисту та субсидій для вразливих домогосподарств під час підвищення тарифів. Незалежність регулятора: Посилити цілісність та незалежність НКРЕКП.

Антикорупція та державне управління

Декларування: Продовжити зміцнення системи декларування активів із застосуванням ризикоорієнтованого підходу.

Продовжити зміцнення системи декларування активів із застосуванням ризикоорієнтованого підходу. Держпідприємства та держбанки: Прискорити реформу корпоративного управління (проводити прозорі призначення керівників на основі заслуг, посилити роль незалежних наглядових рад, підвищити підзвітність).

Графік виконання

Виконати додаткові політичні зобов'язання та наздогнати переглянуті терміни тих реформ (структурних маяків) за перший квартал, які були пропущені або реалізовані із затримкою.

Програма EFF

Нова чотирирічна програма EFF на $8,1 млрд була затверджена наприкінці лютого 2026 року, а перший транш на $1,5 млрд Україна отримала у березні.

Програма EFF передбачає надання Україні чотирьох траншів у 2026 році на загальну суму $3,83 млрд. Зокрема, у червні та вересні країна має отримати по $686 млн, а в грудні — $960 млн.

У 2027 році заплановано два транші — у червні та грудні по $880 млн кожен.

У 2028 році також передбачено два транші: $440 млн у червні та $470 млн у грудні.