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13 червня 2026, 8:15

Реформа «спрощенки» та підвищення тарифів: що Україна має змінити для МВФ

Україна має посилити мобілізацію бюджетних доходів, реформувати податкове адміністрування, обмежити зловживання спрощеною системою оподаткування та підготувати поступову лібералізацію енергетичного ринку. Такі кроки передбачені серед ключових умов програми з МВФ, зокрема для виконання структурних маяків і надолуження реформ, які були реалізовані із затримкою,пише заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Україна має посилити мобілізацію бюджетних доходів, реформувати податкове адміністрування, обмежити зловживання спрощеною системою оподаткування та підготувати поступову лібералізацію енергетичного ринку.
Президент України Володимир Зеленський та Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва

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Короткий перелік ключових реформ та змін

Податкова політика та фінанси (мобілізація доходів):

  • Контроль витрат: Уникати перевитрат бюджету, мобілізувати додаткові внутрішні доходи та шукати потенційні заощадження.

  • Податки на посилки: Скасувати митне звільнення від ПДВ для посилок (для закриття лазівок та обмеження несуттєвого імпорту).
  • Міжнародне оподаткування: Впровадити заходи для боротьби з міжнародним трансфертним ціноутворенням та податковим арбітражем компаній.
  • Реформа «спрощенки»: Стримати зловживання спрощеним податковим режимом (ввести правила проти штучного поділу бізнесу та замаскованого працевлаштування під виглядом ФОП).
  • Модернізація адміністрування: Оптимізувати податкову систему, знизити витрати для чесних платників податків та посилити контроль на основі ризиків
  • Реформа органів контроля: Забезпечити інституційні зміни в Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Державній митній службі для ефективної боротьби з ухиленням від податків.

Читайте також: МВФ погодив виділення Україні траншу без виконання однієї з умов програми — Bloomberg

Енергетичний сектор

  • Ринкові тарифи: Підготувати дорожню карту для поступової лібералізації енергетичного ринку та відходу від поточної системи занижених комунальних тарифів (PSO), яка виснажує держкомпанії.
  • Соціальна підтримка: Створити ефективні механізми захисту та субсидій для вразливих домогосподарств під час підвищення тарифів.
  • Незалежність регулятора: Посилити цілісність та незалежність НКРЕКП.

Антикорупція та державне управління

  • Декларування: Продовжити зміцнення системи декларування активів із застосуванням ризикоорієнтованого підходу.
  • Держпідприємства та держбанки: Прискорити реформу корпоративного управління (проводити прозорі призначення керівників на основі заслуг, посилити роль незалежних наглядових рад, підвищити підзвітність).

Графік виконання

Виконати додаткові політичні зобов'язання та наздогнати переглянуті терміни тих реформ (структурних маяків) за перший квартал, які були пропущені або реалізовані із затримкою.

Програма EFF

Нова чотирирічна програма EFF на $8,1 млрд була затверджена наприкінці лютого 2026 року, а перший транш на $1,5 млрд Україна отримала у березні.

Програма EFF передбачає надання Україні чотирьох траншів у 2026 році на загальну суму $3,83 млрд. Зокрема, у червні та вересні країна має отримати по $686 млн, а в грудні — $960 млн.

У 2027 році заплановано два транші — у червні та грудні по $880 млн кожен.

У 2028 році також передбачено два транші: $440 млн у червні та $470 млн у грудні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
EconomistPetya
EconomistPetya
13 червня 2026, 8:59
#
Это единственные верные решения по время войны для обеспечения защиты нашей государственности и Европы от орков и ванек-встанек. Только так мы станем полноценным членом ЕС и НАТО под руководством Президента Зеленского, благослови его Господь, что дал нам в такие тяжелые времена такого Президента.
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0
TAN72
TAN72
13 червня 2026, 9:35
#
Сарказм или ирония🤔
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
13 червня 2026, 9:38
#
«Что Украина должна изменить для МВФ?»…
А как же независимость? Мы всё больше должны, всё больше становимся должниками в долгах…
А что Украина должна изменить для блага украинцев — вот об этом хотелось бы узнать.
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