11 листопада 2025, 10:01

П'ять порад Баффета з його прощального листа

Воррен Баффет 10 листопада опублікував листа — останній на посаді гендиректора Berkshire Hathaway. У ньому він повідомив, що планує прискорити передачу статку до фондів своїх дітей, але збереже у себе «значну кількість акцій» Berkshire Hathaway доти, доки інвестори не відчують тієї ж довіри до нового гендиректора, яку він має. Своє послання Баффет завершив особистими порадами, що їх назвав заключними думками. Про це пише Oninvest.

Воррен Баффет 10 листопада опублікував листа — останній на посаді гендиректора Berkshire Hathaway.
Фото: Воррен Баффетт

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Про себе та свої помилки

Баффет зізнався, що з віком став почуватися краще і спокійніше: «Одне, можливо, самовпевнене спостереження. Я радий сказати, що почуваюся краще у другій половині свого життя, ніж у першому». Він закликав не застрягати в минулому і не боятися виправлятися: «Не докоряйте себе за минулі помилки — витягніть із них хоча б невеликий урок і рухайтеся далі. Ніколи не пізно стати кращим».

Про Нобеля і можливість все змінити

Баффет пише, що не варто чекати на зовнішній поштовх, щоб переглянути свої вчинки і почати жити по-іншому. Він наводить приклад Альфреда Нобеля, який одного разу прочитав свій некролог — газета переплутала його з померлим братом. Він був з жахом від прочитаного (у некролозі Альфреда Нобеля назвали «торговцем смертю») і зрозумів, що йому треба змінитися. Це спонукало його переглянути заповіт та заснувати премії на користь людству — майбутню Нобелівську премію. «Не чекайте на помилку в новинах, — каже Баффет. — Вирішіть, що б ви хотіли, щоб говорилося у вашому некролозі, і живіть життям, гідним цього».

Про приклади та героїв

Після міркувань про власні помилки Баффет пише про те, що вчитися можна не тільки на своїх промахах, а й на чужих прикладах: «Знайдіть правильних героїв і наслідуйте їх. Можете почати з Тома Мерфі; він був найкращим».

Баффет має на увазі свого ментора — легендарного медіаменеджера Тома Мерфі, якого прославила угода, яку описували фразою «дрібна риба з'їдає кита»: 1985 року його компанія Capital Cities придбала набагато більшу ABC. Баффет неодноразово називав Мерфі видатним управлінцем та прикладом для наслідування.

Про доброту і золоте правило

Баффет підкреслює, що велич не приходить через багатство, популярність чи владу. «Коли ви допомагаєте комусь одним із тисяч способів, ви допомагаєте світу. Доброта нічого не варта, але при цьому безцінна».

Він додав, що незалежно від того, релігійні ви чи ні, ви навряд чи знайдете більш досконалий моральний орієнтир, ніж Золоте правило: «Я пишу це як людина, яка незліченна рази була неуважна і зробила багато помилок, але також дуже вдало навчився краще поводитися у деяких чудових друзів (хоча до досконалості). Пам'ятайте, що прибиральниця — така сама людина, як і голова правління».

Про подяку та зміни

Завершуючи лист, Баффет побажав усім щасливого Дня подяки: «Не забудьте подякувати Америці за максимальне збільшення ваших можливостей». Баффет ще раз нагадує, що здатність змінюватися дана кожному, і додає: «Вибирайте своїх героїв дуже обережно, а потім наслідуйте їх. Ви ніколи не будете ідеальними, але завжди можете стати кращими».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
