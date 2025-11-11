SoftBank продав частку в Nvidia майже за $6 млрд. Навіщо це компанії

SoftBank в жовтні продав всі 32,1 млн акцій Nvidia, що належать їй, за $5,8 млрд, йдеться у звітності японської технологічної компанії. Водночас вона прозвітувала про більш високий, ніж очікувалося, прибуток за другий квартал поточного фінансового року.

Навіщо SoftBank продала частку в Nvidia

До кінця березня японська компанія наростила частку в Nvidia приблизно до $3 млрд. Ця частка і прибуток Vision Fund, інвестфонду SoftBank, допомогла холдингу наростити чистий прибуток до $16,2 млрд у другому кварталі 2025 фінансового року, що значно перевершило прогноз аналітиків, зазначає Bloomberg.

У червні засновник SoftBank Масаесі Сон заявив, що повністю присвятив себе співпраці з OpenAI, що розробила ChatGPT, оскільки хоче, щоб японська компанія опинилася в центрі створення «штучного суперінтелекту», який вирішуватиме інтелектуальні завдання краще за людей. SoftBank очікує, що до кінця грудня її інвестиції в OpenAI становитимуть $34,7 млрд.

Ринкова капіталізація Nvidia

Наприкінці жовтня ринкова капіталізація Nvidia перевищила $5 трлн, у результаті виробник чіпів став першою компанією в історії, що подолала цей рубіж.

Капіталізація зросла на тлі новин про те, що президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін обговорять чіпи Nvidia зі штучним інтелектом. На початку листопада Трамп повідомив, що топові ШІ-чіпи компанії Blackwell не експортуватимуться в інші країни.