11 листопада 2025, 10:45

«РВС Банк» може уникнути ліквідації: Фонд гарантування шукає інвестора

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочав відкритий конкурс із залучення інвесторів для виведення з ринку АТ «РВС БАНК», який минулого тижня було визнано неплатоспроможним. Замість стандартної процедури ліквідації, Фонд розглядає можливість продажу банку або передачі його активів іншій фінансовій установі, що дозволить мінімізувати витрати держави. Про це 11 листопада повідомила пресслужба Фонду.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочав відкритий конкурс із залучення інвесторів для виведення з ринку АТ «РВС БАНК», який минулого тижня було визнано неплатоспроможним.

Три сценарії порятунку банку

Як пояснила заступниця директора-розпорядника Фонду Вікторія Степанець, подальша доля установи залежатиме від зацікавленості ринку. У Фонду є три інструменти врегулювання, відмінні від ліквідації:

  • Продаж банку в цілому новому кваліфікованому інвестору.
  • Створення перехідного банку, якому передаються активи та зобов'язання «РВС Банку» для подальшого продажу.
  • Передавання активів та зобов'язань приймаючому банку (вже існуючій стабільній установі).

«Фонд обере ту стратегію, що відповідає принципу найменших витрат. Головні передумови для успішного кейсу врегулювання — якість активів і зацікавленість інвестора чи приймаючого банку в одному зі способів врегулювання», — наголосила Вікторія Степанець.

Пошук інвесторів

Для того, щоб потенційні покупці могли оцінити фінансовий стан «РВС Банку», Фонд відкрив віртуальну та фізичну кімнати даних. Ознайомитися з повною інформацією про активи та зобов'язання банку можуть усі банки України, а також інші особи, які попередньо пройшли кваліфікацію в Національному банку або вже подали пакет документів на її проходження.

Детальні умови конкурсу та строки подання заявок опубліковані на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів.

Передісторія

4 листопада 2025 року Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ «РВС БАНК» до категорії неплатоспроможних. Вже 5 листопада Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
