Кінець шатдауну: Сенат США схвалив законопроєкт

Сенат США в понеділок увечері схвалив законопроєкт, який розблокує додаткове фінансування і покладе край найдовшому в історії урядовому шатдауну. Наразі документ направлено на розгляд до Палати представників. Про це повідомляє Reuters .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Результат голосування

Сенат проголосував за законопроєкт із результатом 60−40, що схоже на результати пробного голосування в неділю ввечері, коли вісім сенаторів-демократів погодилися підтримати республіканський законопроєкт, спрямований на припинення шатдауну.

Законопроєкт забезпечує фінансування уряду до 30 січня 2026 року і тепер буде направлено до Палати представників цього тижня, де республіканці, які мають більшість, уже сигналізували про готовність його схвалити.

Читайте також: Лід рушив: Сенат США підтримав законопроект для припинення шатдауну

Після цього законопроєкт має бути підписаний президентом Дональдом Трампом.

Голосування у понеділок ознаменувало конкретніший прогрес у напрямку завершення найдовшого в історії США урядового шатдауну, який у понеділок вступив у свій 41-й день. Шатдаун викликав масштабні збої у роботі державних служб у всій країні.

Ці порушення досягли піку у вихідні, коли великі аеропорти США почали різко скорочувати кількість рейсів через побоювання безпеки, викликані нестачею авіадиспетчерів і співробітників Управління транспортної безпеки.

Шатдаун у США

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки з 1 жовтня продовжується призупинення роботи уряду (шатдаун), що викликано відсутністю затвердженого фінансування роботи федеральних агентств на майбутній період.

Цей шатдаун вже перевищив 21-денний шатдаун 1995−1996 років, ставши другим за тривалістю в історії країни.

Найдовший урядовий параліч відбувся у 2018—2019 роках і тривав 35 днів. Проте нинішній шатдаун може побити цей рекорд.

Щоденні економічні втрати США через зупинення діяльності уряду оцінюються у 15 мільярдів доларів.

При цьому Сенат неодноразово намагався схвалити законопроєкти, які могли б покласти край урядовому блокуванню.

У федеральних агентств виникли численні проблеми. Зокрема, через шатдаун Національне управління ядерної безпеки США (NNSA) відправило в неоплачувану відпустку 1400 співробітників.

Загальні збитки від шатдауну в США сягають 15 млрд доларів щодня.