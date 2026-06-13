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13 червня 2026, 8:00

НБУ пом’якшив валютні обмеження для окремих експортних операцій

Національний банк переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортних операцій згідно з отриманими пропозиціями від уряду (розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2024 року № 573-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 76»), йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортних операцій згідно з отриманими пропозиціями від уряду (розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2024 року № 573-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 76»), йдеться у повідомленні регулятора.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо змінилосяНБУ збільшує зі 180 до 270 днів граничні строки розрахунків за деякими операціями з експорту труб та комплектуючих до залізничного транспорту, здійснених із 15 червня 2026 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що змінилося

НБУ збільшує зі 180 до 270 днів граничні строки розрахунків за деякими операціями з експорту труб та комплектуючих до залізничного транспорту, здійснених із 15 червня 2026 року.

Йдеться про товари, що класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 7304, 7305, 7306, 8607.

Що це дасть

Унесення відповідних змін відповідає реальним логістичним і виробничим циклам та не створює ризиків для макрофінансової стабільності.

Збільшення граничних строків розрахунків водночас підвищить гнучкість українських експортерів в умовах тривалих логістичних циклів і складних розрахунків з іноземними контрагентами, дасть змогу уникнути скорочення експорту промислової продукції та збереже валютні надходження.

У перспективі такі зміни сприятимуть зростанню експорту й, відповідно, збільшенню податкових надходжень, відновленню промисловості та зайнятості.

Зазначені зміни ухвалені постановою № 63, що набирає чинності з 13 червня 2026 року.

Нагадаємо

З початку 2026 року відповідно до пропозицій Кабінету Міністрів України Національний банк розширив граничні строки розрахунків за операціями з експорту сільськогосподарської та спеціалізованої техніки, здійснених із 01 березня 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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