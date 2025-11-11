НКЦПФР відмовилася від ролі регулятора крипторинку в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) офіційно заявила , що не буде претендувати на роль регулятора ринку віртуальних активів в Україні. Це рішення пов’язане з виключенням НКЦПФР із чинної редакції законопроєкту про віртуальні активи, де Комісія більше не фігурує як відповідальний орган.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зміни у законопроєкті та нові повноваження

У попередніх редакціях законопроєктів про віртуальні активи саме НКЦПФР розглядалася як головний регулятор ринку. Однак остання версія документа передбачає розподіл контролю між Національним банком України та ще одним державним органом, який має визначити Кабінет Міністрів.

Представники Комісії підкреслили, що проєкт закону № 10225-д не надає їм регуляторних функцій щодо ринку віртуальних активів, тому НКЦПФР не братиме участі у розробці відповідних нормативних актів.