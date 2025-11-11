Multi від Мінфін
11 листопада 2025, 10:17

Валютний бум: українці за місяць викупили $750 млн

Обсяги купівлі іноземної валюти населенням України у жовтні-2025 перевищили її продаж на $0,75 млрд у доларовому еквіваленті, це майже вдвічі більше показника вересня цього року — $0,38 млрд, однак значно менше, ніж $1,28 млрд у жовтні минулого року. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Обсяги купівлі іноземної валюти населенням України у жовтні-2025 перевищили її продаж на $0,75 млрд у доларовому еквіваленті, це майже вдвічі більше показника вересня цього року — $0,38 млрд, однак значно менше, ніж $1,28 млрд у жовтні минулого року.
Фото: depositphotos

Як змінилися обсяги купівлі

Порівняно із вереснем купівля готівкової валюти збільшилася на $361,9 млн — до $2 млрд 248,2 млн, тоді як продаж скоротився на $2,2 млн — до $1 млрд 501,4 млн.

  • Долари

Нацбанк уточнив, що безпосередньо готівкових доларів населення купило у жовтні на $162 млн більше, аніж у вересні — $1 млрд 458,8 млн, а продало на $8,3 млн більше — $1 млрд 126 млн.

При цьому купівля населенням готівкових євро зросла в доларовому еквіваленті у жовтні на $202,9 млн — до $724,6 млн, тоді як продаж зменшився на $6,1 млн — до $314,1 млн.

Читайте також: Реальний попит на валюту всередині країни стрімко зростає — аналітик

Щодо операцій клієнтів банків з безготівковою валютою, то у жовтні порівняно із вереснем спостерігалося збільшення як купівлі, так і продажу: купівля зросла на $530,2 млн — до $9 млрд 451,5 млн, тоді як продаж — на $337,2 млн, до $7 млрд 997 млн.

Операції між банками, порівняно із вереснем, у жовтні зросли на $257 млн — до $6 млрд 904 млн.

Купівля безготівкової валюти

Порівняно з жовтнем 2024 року, купівля безготівкової валюти клієнтами банків зменшилась на $402,1 млн, тоді як продаж скоротився на $445,9 млн. Разом з тим операції між банками зросли на $694 млн.

Попит на валюту

Минулий тиждень на валютному ринку відзначився рекордною активністю бізнесу: обсяги як купівлі, так і продажу валюти на міжбанку досягли максимумів за останні роки. Попри це, НБУ скоротив підтримку гривні, а курс долара, провівши більшу частину тижня вище 42,10, у п'ятницю різко відкотився до 41,83 грн.

Цей «кульбіт» виглядає як технічна корекція перед новою хвилею зростання, оскільки чистий попит на валюту з боку бізнесу та населення зростає, а уряд анонсує масштабні соціальні виплати, ще не маючи на них коштів.

Джерело: Мінфін
Romanenkas17
Romanenkas17
11 листопада 2025, 10:21
Відчувається, що «ми на порозі грандіозного шухера»)). Сматрящий грошей американського хазяїна втік. «то лі єщьо будєт».)) курс полетить у прірву.
invaderzim8
invaderzim8
11 листопада 2025, 12:39
Хорошо что у меня зп в валюте
