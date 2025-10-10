Головне за тиждень: уповільнення інфляції, спецбанк, золото по $4000

Інфляція в Україні у вересні сповільнилася з 13,2% до 11,9% — Держстат

Річна інфляція у вересні сповільнилася до 11,9% порівняно з 13,2% у серпні. Базова інфляція у вересні становила 1,3% порівняно з серпнем та 11,0% порівняно з вереснем 2024 року.

