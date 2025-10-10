Multi від Мінфін
10 жовтня 2025, 20:00

Головне за тиждень: уповільнення інфляції, спецбанк, золото по $4000

Фінансові новини за тиждень, 6−10 жовтня.

Фінансові новини за тиждень, 6−10 жовтня.

Інфляція в Україні у вересні сповільнилася з 13,2% до 11,9% — Держстат

Річна інфляція у вересні сповільнилася до 11,9% порівняно з 13,2% у серпні. Базова інфляція у вересні становила 1,3% порівняно з серпнем та 11,0% порівняно з вереснем 2024 року. Базова інфляція у вересні становила 1,3% порівняно з серпнем та 11,0% порівняно з вереснем 2024 року.

Рада підтримала створення Спеціалізованого держбанку

8 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт N11238 про Національну установу розвитку — спеціалізованого державного банку, головним завданням якого стане кредитування проєктів для відбудови України. Ця інституція працюватиме за моделлю «банку банків» та фінансуватиме сфери, які приватний капітал вважає надто ризикованими.

Мінфін розмістив ОВДП на 23,3 мільярда гривень. Що пропонували інвестору

Міністерство фінансів 7 жовтня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 23,3 мільярда гривень в еквіваленті.

Міжнародні резерви України продовжують зростання завдяки допомозі партнерів

Міжнародні резерви України у вересні зросли на 1,1% і на 1 жовтня становили $46,5 млрд. Зростання відбулося завдяки тому, що надходження фінансової допомоги від міжнародних партнерів перевищили обсяги продажу валюти, який Національний банк здійснював для підтримки курсу гривні.

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році

Економічне зростання України у 2026 році залишиться на рівні 2025-го, склавши 2%, тоді як пришвидшення до 5% прогнозується у 2027 році.

Стали «єдинорогом»: IT-холдинг Гороховського залучив інвестиції зі США за оцінкою понад $1 млрд

Український IT-холдинг Fintech-IT Group, розробник технологічної екосистеми monobank, залучив інвестиції від американського фонду Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF). Угода, що є однією з найбільших на українському венчурному ринку за час повномасштабної війни, оцінила компанію Олега Гороховського та Михайла Рогальського у понад $1 мільярд, надавши їй статус «єдинорога».

Вартість золота переписала історичний максимум: Ціна перевищила $4000 за унцію

Вартість золота переписала історичний максимум. Ціни на золото вперше в історії перевищили $4000 за унцію. Грудневі ф'ючерси на золото на Нью-Йоркській товарній біржі (COMEX) на торгах у вівторок, 7 жовтня, подорожчали на 0,6% і досягли позначки $4000,1 за унцію.

