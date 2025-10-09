Інфляція в Україні у вересні сповільнилася з 13,2% до 11,9% — Держстат

Річна інфляція у вересні сповільнилася до 11,9% порівняно з 13,2% у серпні. Про це йдеться в повідомленні Держстату.

Базова інфляція у вересні становила 1,3% порівняно з серпнем та 11,0% порівняно з вереснем 2024 року.

Як змінилися ціни

Споживчі ціни у вересні зросли на 0,3% проти попереднього місяця, коли зростання становило 0,2%.

У вересні на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8%. Найсуттєвіше подешевшали фрукти (на 11,8%) та овочі (на 10,6%).

Також на 1,3−2,9% знизилися ціни на яйця, цукор і рис. Натомість ціни на сало, соняшникову олію, рибу та рибні продукти, кисломолочну продукцію, м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб і масло зросли на 0,7−4,0%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,2%, зокрема тютюнові вироби — на 1,4%, алкогольні напої — на 1,0%.

Ціни на одяг і взуття зросли на 8,2%, при цьому одяг подорожчав на 9,1%, а взуття — на 7,3%.

Вартість освітніх послуг збільшилася на 12,4%, зокрема вища освіта подорожчала на 16,8%, середня — на 8,5%.

Нагадаємо

У серпні річна інфляція сповільнилася до 13,2% порівняно з 14,1% у липні. Споживчі ціни у серпні зменшилися на 0,2%, що відповідає зниженню на 0,2% у попередньому місяці.