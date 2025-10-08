Мінфін розмістив ОВДП на 23,3 мільярда гривень. Що пропонували інвестору

Міністерство фінансів 7 жовтня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 23,3 мільярда гривень в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Перший аукціон з розміщення ОВДП у жовтні приніс до державного бюджету 23,3 млрд грн в еквіваленті. Із них 14,9 млрд грн — від продажу гривневих паперів, а $203 млн — від валютних облігацій», — йдеться у повідомленні.

Що пропонували інвестору

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП:

5,3 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,1 року,

5,2 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,8 року,

4,4 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3 роки.

Від початку 2025 року через розміщення ОВДП вже залучено 431,8 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — понад 1,8 трлн грн.

Усі кошти спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та зміцнення фінансової стійкості держави.