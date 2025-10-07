Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році

Економічне зростання України у 2026 році залишиться на рівні 2025-го, склавши 2%, тоді як пришвидшення до 5% прогнозується у 2027 році. Про це йдеться у прогнозі Світового банку.

Причина зниження

У квітні банк очікував прискорення зростання української економіки наступного року до 5,2%.

Основними причинами уповільнення є триваюче російське вторгнення, слабка інвестиційна та бізнес-активність, пошкодження інфраструктури, рекордні показники імпорту газу, а також скорочення агроекспорту через несприятливі погодні умови та повернення торговельних обмежень з боку ЄС, говорять аналітики.

У першій половині 2025 року експорт скоротився майже на 5%, причому найбільше постраждали поставки до Європейського Союзу, які становлять приблизно 60% українського експорту.

У звіті Світового банку Україна характеризується як країна з «недостатнім рівнем торгівлі» порівняно з потенціалом регіону, що наголошує на необхідності розширення ринків збуту та підвищення конкурентоспроможності.

Дані про еластичність зайнятості до зростання ВВП доступні лише до 2021 року, що свідчить про брак актуальної статистики в умовах війни. Прогнозується, що створення нових робочих місць залежатиме від модернізації ключових секторів економіки.

Водночас, за даними Світового банку, демографічна ситуація погіршує перспективи: Україна має один із найбільших у світі прогнозованих спадів населення — понад 40% до кінця століття.

Незважаючи на виклики, Світовий банк виділяє кілька секторів, які можуть стати драйверами відновлення та зростання зайнятості. ІТ та цифрові послуги залишаються ключовою конкурентною перевагою України.

Агросектор і агропереробка мають потенціал для підвищення продуктивності та доданої вартості за умови модернізації.

Зазначається, що оборонна промисловість і суміжні виробництва можуть створювати висококваліфіковані робочі місця, а енергетика та інфраструктура — сприяти відбудові та інтеграції до європейських ланцюгів постачання.