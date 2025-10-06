Стали «єдинорогом»: IT-холдинг Гороховського залучив інвестиції зі США за оцінкою понад $1 млрд

Український IT-холдинг Fintech-IT Group, розробник технологічної екосистеми monobank , залучив інвестиції від американського фонду Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF). Угода, що є однією з найбільших на українському венчурному ринку за час повномасштабної війни, оцінила компанію Олега Гороховського та Михайла Рогальського у понад $1 мільярд, надавши їй статус «єдинорога». Про це йдеться в офіційному пресрелізі фонду UMAEF від 6 жовтня.

Деталі угоди

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF) — це американська інвестиційна корпорація, діяльність якої здійснюється під наглядом Державного департаменту США. Це надає угоді особливої ваги, оскільки вона є не лише комерційною, а й стратегічною інвестицією в українську економіку. UMAEF також очолив консорціум інших приватних американських інвесторів, які долучилися до угоди.

У межах домовленостей представник фонду увійде до ради директорів Fintech-IT Group.

«Ця інвестиція повністю відповідає стратегії Фонду: Fintech-IT Group досягає по-справжньому видатних результатів у фінансовому секторі України. Успіх Компанії ще раз підтверджує силу української ІТ-екосистеми, глибину її технічного таланту та креативності», — зазначила президент та головний Виконавчий Директор UMAEF Ярослава З. Джонсон.

Не лише monobank: що входить до IT-холдингу

Fintech-IT Group, заснований Олегом Гороховським та Михайлом Рогальським, є технологічним ядром проєкту monobank, який працює на ліцензії АТ «Універсал Банк». За неповних вісім років monobank став другим найбільшим банком України за кількістю карток і регулярно входить до світових рейтингів провідних необанків.

Однак холдинг розвиває і низку власних продуктів, диверсифікуючи бізнес:

market by mono — маркетплейс товарів;

Expirenza — сервіс для цифровізації меню та оплати в ресторанах;

Base by mono — платформа монетизації для блогерів та онлайн-креаторів;

Loyalty.ai — інструмент для інтеграції програм лояльності партнерів у банківські застосунки.

«Потужний сигнал» для ринку

Співзасновники Fintech-IT Group підкреслили, що ця інвестиція є надзвичайно важливим сигналом для всього українського ринку.

«Ми вдячні UMAEF за довіру й підтримку. А головне — це потужний сигнал, що навіть під час великої війни провідний американський інвестор готовий інвестувати в економіку України», — прокоментували Олег Гороховський та Михайло Рогальський.