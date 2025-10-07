Міжнародні резерви України у вересні зросли на 1,1% і на 1 жовтня становили $46,5 млрд. Зростання відбулося завдяки тому, що надходження фінансової допомоги від міжнародних партнерів перевищили обсяги продажу валюти, який Національний банк здійснював для підтримки курсу гривні. Про це 7 жовтня повідомила пресслужба НБУ.
7 жовтня 2025, 18:50
Міжнародні резерви України продовжують зростання завдяки допомозі партнерів
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Баланс вересня: що вплинуло на резерви
Динаміку резервів у вересні визначили кілька ключових факторів:
- Міжнародна допомога (+2,9 млрд дол. США): На рахунки уряду надійшло майже $2,9 млрд. Основними донорами стали Світовий банк ($1,43 млрд) та Європейський Союз у межах ініціативи G7 ($1,17 млрд).
- Виплати за боргами (-818 млн дол. США): Україна витратила $563,6 млн на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті, а також сплатила $254,4 млн Міжнародному валютному фонду.
- Інтервенції НБУ (-2,3 млрд дол. США): Для підтримки стабільності на валютному ринку Нацбанк продав $2,29 млрд. Варто зазначити, що чистий продаж валюти у вересні скоротився на 15% порівняно із серпнем, що свідчить про зменшення тиску на гривню.
- Переоцінка активів (+690,6 млн дол. США): Завдяки зміні ринкової вартості фінансових інструментів та курсів валют, вартість резервів додатково зросла.
Що таке міжнародні резерви і навіщо вони потрібні
Міжнародні (або золотовалютні) резерви — це, по суті, фінансова подушка безпеки країни, що складається з іноземної валюти, золота та інших надійних активів. Вони виконують кілька критично важливих функцій:
- Підтримка стабільності гривні: НБУ продає валюту з резервів, щоб збалансувати попит та пропозицію на ринку.
- Виконання державних зобов'язань: З них уряд та Нацбанк сплачують борги перед іноземними кредиторами.
- Фінансування критичного імпорту: У кризових ситуаціях резерви гарантують, що країна зможе закупити необхідні товари за кордоном.
- Поточний обсяг резервів у $46,5 млрд покриває 5,1 місяця майбутнього імпорту. Цей показник є дуже хорошим індикатором фінансової стійкості (міжнародним стандартом вважається рівень у 3 місяці).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1