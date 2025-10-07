Міжнародні резерви України продовжують зростання завдяки допомозі партнерів

Міжнародні резерви України у вересні зросли на 1,1% і на 1 жовтня становили $46,5 млрд. Зростання відбулося завдяки тому, що надходження фінансової допомоги від міжнародних партнерів перевищили обсяги продажу валюти, який Національний банк здійснював для підтримки курсу гривні. Про це 7 жовтня повідомила пресслужба НБУ.