Рада підтримала створення Спеціалізованого держбанку

8 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт N11238 про Національну установу розвитку — спеціалізованого державного банку, головним завданням якого стане кредитування проєктів для відбудови України. Ця інституція працюватиме за моделлю «банку банків» та фінансуватиме сфери, які приватний капітал вважає надто ризикованими. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що передбачає законопроєкт

подолання проблем з фінансуванням релокованого бізнесу, підприємств у прифронтових регіонах, бізнесу внутрішньо переміщених осіб, а також проєктів з підвищеним рівнем ризику;

залучення коштів приватних інвесторів та спрямування їх на відновлення економіки через різні фінансові інструменти;

підтримку передусім малого та середнього підприємництва, яке опинилося у складних умовах, але має потенціал для відновлення та розвитку.

Окремо передбачено можливість підтримки інших категорій осіб (в тому числі і фізичних), які не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений через кризу, недосконалість ринкових механізмів чи інші обставини.

Окремо закон містить положення, що запускають програму страхування військових ризиків у прифронтових регіонах, про що давно просить бізнес і прості громадяни.

Німецький досвід: як працюватиме «банк банків»

Законопроєкт (N11238) пропонує створити в Україні аналог німецького банку KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Ця установа була заснована у 1948 році в рамках «Плану Маршалла» і стала ключовим інструментом післявоєнного економічного дива в Німеччині.

Статус «банку банків» означає, що НУР не буде напряму працювати з тисячами підприємців. Натомість вона надаватиме фінансові ресурси та гарантії комерційним банкам, які, у свою чергу, кредитуватимуть бізнес за визначеними програмами. Це дозволить залучати приватний капітал та ефективно розподіляти кошти.

Планується, що нова структура може бути створена на базі вже існуючого Фонду розвитку підприємництва, який успішно реалізує державні програми, зокрема «Доступні кредити 5−7−9%».