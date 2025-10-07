Вартість золота переписала історичний максимум: Ціна перевищила $4000 за унцію

Вартість золота переписала історичний максимум. Ціни на золото вперше в історії перевищили $4000 за унцію. Грудневі ф'ючерси на золото на Нью-Йоркській товарній біржі (COMEX) на торгах у вівторок, 7 жовтня, подорожчали на 0,6% і досягли позначки $4000,1 за унцію.

Яка причина

Зростання попиту спостерігається на тлі припинення роботи уряду США (шатдаун) уперше майже за сім років. З 1 жовтня у США офіційно настав шатдаун після того, як конгрес не зміг ухвалити бюджет на новий фінансовий рік.

На цей період держустановам заборонено витрачати гроші, більшість держслужбовців відправляють у неоплачувані відпустки, а ті, чий функціонал вважається критично важливим (медики, прикордонники, військові, транспортні працівники та інші) працюватимуть без зарплати.

Поки що немає жодних ознак виходу з безвиході між двома палатами конгресу США, який призвів до призупинення роботи уряду, зазначає Reuters. І це продовжує підштовхувати ринок золота вгору.

Зростанню цін на золото також сприяють політичні кризи у Франції та Японії, які посилюють побоювання з приводу фіскальної політики та сприяють зростанню цін на золото, пише Bloomberg.

Попит на золото також зростає в очікуванні подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС США. Згідно з інструментом FedWatch, який розраховує біржа CME на підставі ф'ючерсів на ставку, на 6 жовтня учасники ринку оцінюють можливість зниження ставки ФРС на засіданні наприкінці жовтня на 25 б.п. 92,5%. Ще 7,5% посідає варіант зі збереженням ставки на поточному рівні 4−4,25%.

Крім того, продовжив знижуватися курс долара, через що золото, вартість якого номінована в доларах, стало дешевшим для закордонних покупців, які торгують в інших валютах.

Аналітики також пов'язують зростання цін з великими закупками центральних банків, особливо в країнах з економікою, що розвивається, які прагнуть знизити залежність від долара США.

Крім того, збільшився попит на біржові фонди, забезпечені золотом (ETF). У вересні щомісячний приплив коштів до біржових фондів був найбільшим за три роки, підрахував Bloomberg.

«Золото виграє від побоювань з приводу ослаблення долара, політичної ситуації, пов'язаної з призупиненням роботи уряду в США, а також загальної геополітичної невизначеності», — розповів керівник відділу інституційних ринків в ABC Refinery Ніколас Фраппелл. Він додав, що перспективи ринку золота залишаються оптимістичними.

Нагадаємо

З початку 2025 року ціни на золото, яке традиційно вважається надійним засобом захисту капіталу від геополітичних та економічних ризиків, додали майже 50%.

У квітні цього року ціни перевищили позначку $3500 за унцію через геополітичну напруженість та економічну невизначеність, викликану введенням президентом США Дональдом Трампом мит на імпорт до країни.

У вересні зростання прискорилося — ціни на золото вперше в історії піднялися вище за $3600 за унцію, а потім — $3700 за унцію, $3800 за унцію і $3900 за унцію.