Головне за тиждень: шатдаун в США, держборг України збільшується

Головні фінансові новини за тиждень 29 вересня — 3 жовтня.
У США шатдаун: Уряд припинив роботу
У США офіційно настав шатдаун — федеральний уряд призупинив роботу після того, як конгрес не зміг ухвалити бюджет на новий фінансовий рік. На цей період держустановам заборонено витрачати гроші, більшість держслужбовців відправляють у неоплачувані відпустки, а ті, чий функціонал вважається критично важливим (медики, прикордонники, військові, транспортні працівники та інші) працюватимуть без зарплати.
Рекордні $9,6 трлн на добу: світовий валютний ринок зростає, а долар посилює лідерство — звіт BIS
Щоденний обіг на світовому валютному ринку досяг нового історичного максимуму в $9,6 трлн, що на 28% більше, ніж три роки тому. Разом зі зростанням ринку посилилось і домінування долара США, який брав участь у майже 90% усіх угод.
Україна отримала чергові 4 мільярди євро від ЄС в рамах кредиту G7
Гетманцев запропонував втретє підняти податок на прибуток банків до 50%
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував втретє підняти податок на прибуток банків до 50% (зараз — 25%).
Державний борг України у серпні зріс на $6,58 мільярда
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець серпня досягла $192,71 млрд, збільшившись за місяць на $6,58 млрд.
Уряд розпочинає підготовку до продажу пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку
Кабмін ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк».
Податкова розробляє систему автоматичного стягування боргів з банківських рахунків
Державна податкова служба розробляє нову систему автоматизованого стягнення заборгованості з рахунків платників податків. Нововведення передбачає перехід від паперових документів до електронного формату та автоматичного списання коштів через банківську систему.
