Головне за тиждень: шатдаун в США, держборг України збільшується

У США шатдаун: Уряд припинив роботу

У США офіційно настав шатдаун — федеральний уряд призупинив роботу після того, як конгрес не зміг ухвалити бюджет на новий фінансовий рік. На цей період держустановам заборонено витрачати гроші, більшість держслужбовців відправляють у неоплачувані відпустки, а ті, чий функціонал вважається критично важливим (медики, прикордонники, військові, транспортні працівники та інші) працюватимуть без зарплати.

