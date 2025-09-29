Державний борг України у серпні зріс на $6,58 мільярда

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець серпня досягла $192,71 млрд, збільшившись за місяць на $6,58 млрд. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Як змінилася сума боргу

Зазначається, що на 31 серпня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 951,29 млрд грн, або $192,71 млрд.

«Протягом серпня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 177,41 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $6,58 млрд», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 5 989,86 млрд грн (75,34% загальної суми), або $145,17 млрд, а державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 961,43 млрд грн (24,66% загальної суми), або $47,54 млрд.

Державний борг України становив 7 657,17 млрд грн (96,3% загальної суми), або $185,58 млрд. Гарантований державою борг становив 294,12 млрд грн (3,7%), або $7,13 млрд.