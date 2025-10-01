Multi від Мінфін
1 жовтня 2025, 12:55

Гетманцев запропонував втретє підняти податок на прибуток банків до 50%

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував втретє підняти податок на прибуток банків до 50% (зараз — 25%). Про це він написав в телеграм-каналі.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував втретє підняти податок на прибуток банків до 50% (зараз — 25%).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

На відміну від попередніх разів, податок не буде вводитися заднім числом.

«У цьому році, як і обіцяли, ми не піднімали оподаткування, і банки заплатять податок на прибуток підприємств за базовою ставкою 25%. Та війна триває. І з року в рік потреби сектору безпеки і оборони потребують дедалі більших видатків. Уже зараз підготовка держбюджету на 2026 рік спонукає нас до важких рішень, тому для забезпечення передбачуваності податкової політики вважаю за доцільне заздалегідь підняти питання про тимчасове підвищення ставки податку на прибуток банків на 2026 рік», — написав він.

Читайте також: Гетманцев пообіцяв, що підвищення податку на прибуток для банків у 2025 році не буде

Ініційований ним законопроєкт передбачає встановлення для банків ставки податку в розмірі 50% з одночасною забороною врахування збитків минулих періодів.

За прогнозами Гетманцева, це дозволить залучити додатково 30 млрд грн до державного бюджету.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
olexey designer
olexey designer
1 жовтня 2025, 13:18
#
Манобанк надає мікрозайми «до завтра» під 200−500% річних, тому я цілком згоден, що треба таких банкірів обкладати податками по 50%, бо весь прибуток складають собі в кишеню
+
0
HappyInterest
HappyInterest
1 жовтня 2025, 13:22
#
Та націоналізувати усе й усе шо ті 50% . з. Война ж продолжаєтся. Нашо ті банки здались. А ще одігархат є. Хай скинеться мільярдами. І вкладчиків з овдпшниками побрити трохи. І буде вам в бюджет 30 млрд доларів. А ще золотовалютний запас . Гроші є, а люди. Ввести рейтинг відлову мяса, і люди будуть. Видать карточки на їжу, ставити трудодні, усе як ми любимо. Красота. Че тупить то. Гулять так гулять
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
