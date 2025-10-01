Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував втретє підняти податок на прибуток банків до 50% (зараз — 25%). Про це він написав в телеграм-каналі.

Що відомо

На відміну від попередніх разів, податок не буде вводитися заднім числом.

«У цьому році, як і обіцяли, ми не піднімали оподаткування, і банки заплатять податок на прибуток підприємств за базовою ставкою 25%. Та війна триває. І з року в рік потреби сектору безпеки і оборони потребують дедалі більших видатків. Уже зараз підготовка держбюджету на 2026 рік спонукає нас до важких рішень, тому для забезпечення передбачуваності податкової політики вважаю за доцільне заздалегідь підняти питання про тимчасове підвищення ставки податку на прибуток банків на 2026 рік», — написав він.

Читайте також: Гетманцев пообіцяв, що підвищення податку на прибуток для банків у 2025 році не буде

Ініційований ним законопроєкт передбачає встановлення для банків ставки податку в розмірі 50% з одночасною забороною врахування збитків минулих періодів.

За прогнозами Гетманцева, це дозволить залучити додатково 30 млрд грн до державного бюджету.