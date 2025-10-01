Multi від Мінфін
1 жовтня 2025, 9:34

У США шатдаун: Уряд припинив роботу

1 жовтня о 0:01 за східним часом у США офіційно настав шатдаун — федеральний уряд призупинив роботу після того, як конгрес не зміг ухвалити бюджет на новий фінансовий рік.

1 жовтня о 0:01 за східним часом у США офіційно настав шатдаун — федеральний уряд призупинив роботу після того, як конгрес не зміг ухвалити бюджет на новий фінансовий рік.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо це означаєНа цей період держустановам заборонено витрачати гроші, більшість держслужбовців відправляють у неоплачувані відпустки, а ті, чий функціонал вважається критично важливим (медики, прикордонники, військові, транспортні працівники та інші) працюватимуть без зарплати.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це означає

На цей період держустановам заборонено витрачати гроші, більшість держслужбовців відправляють у неоплачувані відпустки, а ті, чий функціонал вважається критично важливим (медики, прикордонники, військові, транспортні працівники та інші) працюватимуть без зарплати.

Це стало першим таким випадком майже за сім років — останніми роками робота американського уряду припинялася лише частково, оскільки конгресмени ухвалювали законопроєкти про тимчасові бюджети (continuing resolution, CR) на кілька місяців, доки йшли переговори.

У сучасній історії шатдауни відбувалися 21 раз з урахуванням нинішнього, причому найтриваліший припав на перше президентство Трампа і тривав 35 днів — з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019-го.

Тоді низка держслужбовців, відправлених у неоплачувану відпустку, були змушені звернутися за продовольчою допомогою, а ті, хто працював без зарплати, — масово йти на лікарняні. Той шатдаун коштував американській економіці $3 млрд.

Чому в США настав шатдаун

Головним предметом протиріч стало збереження субсидій у рамках Закону про доступну охорону здоров'я (Affordable Care Act), що закінчуються вже наприкінці 2025 року.

Спроби прийняти тимчасовий бюджет, який відстрочив би шатдаун, також не увінчалися успіхом.

До чого призведе зупинення роботи уряду

Адміністрація Трампа заздалегідь доручила федеральним агентствам підготувати плани масових звільнень — це безпрецедентний захід у порівнянні з попередніми шатдаунами, коли держслужбовців відправляли до неоплачуваних відпусток.

За даними Washington Post, скорочення не торкнуться тих відомств, що отримали додаткове фінансування в рамках програмного «великого прекрасного білля» Трампа. Йдеться насамперед про міністерства оборони та внутрішню безпеку, а також міграційні служби.

Решта ж відомств може бути змушена зберегти мінімальну кількість співробітників і після повернення уряду до нормальної роботи, тим самим реалізуючи курс Трампа на скорочення держапарату, зазначає газета.

Загалом без зарплати залишаться близько 4 млн американців, які працюють на державній службі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
1 жовтня 2025, 12:18
#
Шатдаун чи шатун?)))
+
0
Aldruino
Aldruino
1 жовтня 2025, 12:36
#
Не хочу переглядати новини, але настільки пам’ятаю, при Байдені демократам також хтось ставив палки в колеса і погрожував шатдауном.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
