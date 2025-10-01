Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
Депозити
Кредити
Банки
Страхування
Інвестиції
Криптовалюта
Індекси
1 жовтня 2025, 15:53

Рекордні $9,6 трлн на добу: світовий валютний ринок зростає, а долар посилює лідерство — звіт BIS

Щоденний обіг на світовому валютному ринку досяг нового історичного максимуму в $9,6 трлн, що на 28% більше, ніж три роки тому. Разом зі зростанням ринку посилилось і домінування долара США, який брав участь у майже 90% усіх угод. Про це свідчать дані звіту Банку міжнародних розрахунків (BIS).

Щоденний обіг на світовому валютному ринку досяг нового історичного максимуму в $9,6 трлн, що на 28% більше, ніж три роки тому.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зміна пріоритетів трейдерів: від свопів до спотових угод

Дослідження BIS зафіксувало суттєві зміни у поведінці учасників ринку, що може свідчити про реакцію на підвищену волатильність та бажання хеджувати ризики.

  • Зростання миттєвих угод: Значно зросла популярність спотових транзакцій (миттєвий обмін), частка яких досягла 31% від загального обігу. Також зросла частка прямих форвардів (угоди на майбутнє) — до 19%.
  • Свопи втрачають позиції: Хоча валютні свопи залишаються найпопулярнішим інструментом з обігом $4 трлн на день, їхня частка впала з 51% до 42%.
  • Попит на опціони: Обіг валютних опціонів зріс більш ніж удвічі, і тепер вони становлять 7% ринку.

Головні валюти: долар недосяжний, юань наздоганяє

Американський долар не просто зберіг, а й зміцнив свої позиції як головна світова валюта, ставши учасником 89,2% всіх транзакцій (проти 88,4% у 2022 році).

Позиції інших валют змінилися різноспрямовано:

  • Євро та британський фунт втратили частину своєї частки ринку, яка скоротилася до 28,9% та 10,2% відповідно. Падіння фунта стало найбільшим серед основних валют.
  • Китайський юань продовжив впевнене зростання, досягнувши частки у 8,5% світового обігу.
  • Швейцарський франк також продемонстрував ріст, посівши шосте місце з часткою 6,4%.

Фінансові центри: Лондон лідирує, Сінгапур робить ривок

Географія валютної торгівлі, як і раніше, надзвичайно концентрована: 75% усього обігу припадає на чотири міста.

  • Лондон (близько 38% ринку) та Нью-Йорк (близько 19%) залишаються незмінними лідерами.
  • Головною подією стало стрімке зростання Сінгапуру, який збільшив свою частку з 9,5% до 11,8%, впевнено закріпившись на третьому місці у світі та ставши ключовим азійським фінансовим хабом.

Чому це важливо

Домінування долара незаперечне. Всупереч розмовам про «дедоларизацію», факти свідчать про протилежне: долар США став ще більш центральним для глобальної фінансової системи, що надає Сполученим Штатам величезні економічні та геополітичні важелі.

Волатильність — нова норма. Зростання обсягів торгівлі та попиту на спотові угоди й опціони вказує на те, що бізнес та інвестори живуть в умовах підвищеної невизначеності. Вони змушені активніше управляти валютними ризиками, спричиненими нестабільною економічною політикою та геополітичними подіями.

Економічний центр зміщується на Схід. Посилення позицій китайського юаня та, що більш важливо, феноменальне зростання Сінгапуру як фінансового центру є чітким свідченням зростаючої ролі Азії у світовій економіці.

Загалом звіт малює картину глобальної фінансової системи, яка стає все більш взаємопов'язаною та активною, але водночас і більш нервовою та чутливою до будь-яких кризових явищ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
