У Німеччині вимагають відмінити пенсії для держслужбовців

Дискусія про те, щоб перевести держслужбовців у загальну систему обов'язкового пенсійного страхування, ведеться вже давно, і значна більшість німців підтримує повну відміну окремих пенсійних виплат для чиновників, пише Аusnews.de.

Реформа пенсій

П'ять із шести німців вимагають реформи пенсій для чиновників та політиків. 86% вважають, що їх потрібно перевести у звичайну систему обов'язкового пенсійного страхування нарівні зі звичайними працівниками та самозайнятими. Проти лише 10%.

Суперечки про державні пенсії для чиновників точаться вже давно. На початку року економіст Аксель Берш-Супан, який добре розуміється на пенсіях, заявив: на його думку, ці пенсії треба скасувати.

У МВС Німеччини вважають, що пенсії чиновників не можна порівнювати із звичайними пенсіями, бо мають інші завдання. Звичайна державна пенсія — це лише базовий захист (перший рівень). А пенсія чиновника замінює одразу два рівні: і базову пенсію, і додаткову професійну.

Хто ще проти скасування

Німецька спілка чиновників (dbb) виступила проти цієї вимоги. Крім того, експерти попереджають: скасування державних пенсій з певного моменту може вдарити по самому суспільству та призвести до зростання страхових внесків до пенсійного фонду, тобто стати збитковим для системи загалом.

У відповідь спілка чиновників критикує не пенсії держслужбовців, а інші соціальні витрати, наприклад, Bürgergeld, надбавки до пенсій для жителів Східної Німеччини та так звані материнські пенсії.

У свою чергу профспілка ver.di наводить п'ять аргументів проти того, щоб переводити чиновників у загальну пенсійну систему.