Державна податкова служба розробляє нову систему автоматизованого стягнення заборгованості з рахунків платників податків. Нововведення передбачає перехід від паперових документів до електронного формату та автоматичного списання коштів через банківську систему. Про це повідомила очільниця ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з бізнес-асоціаціями.
3 жовтня 2025, 14:02
Податкова розробляє систему автоматичного стягування боргів з банківських рахунків
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Податкове відомство завершує розробку та тестування програмного забезпечення, яке має підвищити ефективність роботи з податковими боргами. Ключовою особливістю системи стане відмова від традиційних паперових платіжних інструкцій на користь електронних.
Нова платформа забезпечить покращену інформаційну взаємодію між трьома ключовими учасниками процесу: ДПС, Державною казначейською службою та постачальниками платіжних послуг. Завдяки цьому стане можливим примусове списання заборгованості з банківських рахунків боржників в автоматичному режимі через систему електронних платежів Національного банку України.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1
Прикольно, а податкова так само автоматично буде повертати на рахунки кошти, які були помилково або навмисно заблоковані без підстав?)
Бо зараз податкова майже за настроєм блокує податкові накладі всім кому не лінь, а розблоковувати їх — це потім суди місяцями тривають, тож автоматичне повернення коштів на рахунок теж буде, чи треба буде вже в паперовому вигляді звертатися до податкової і в кращих традиціях чекати, що через місяць, можливо, але не точно, тобі повернуть кошти?)