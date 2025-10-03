«Податкова розробляє систему автоматичного стягування боргів з банківських рахунків»

Державна податкова служба розробляє нову систему автоматизованого стягнення заборгованості з рахунків платників податків. Нововведення передбачає перехід від паперових документів до електронного формату та автоматичного списання коштів через банківську систему. Про це повідомила очільниця ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з бізнес-асоціаціями.