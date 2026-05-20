Свириденко назвала, скільки щасливих родин ВПО з ТОТ отримали житло

Понад 160 родин завершили угоди та придбали нове житло завдяки можливості замовити кошти за програмою єВідновлення для ВПО зі статусом УБД з тимчасово окупованих територій. Ще 860 угод — підписано і очікують на перерахунок коштів. Про це написала прем'єрка Юлія Свириденко.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Де найбільший попит

Житловими ваучерами скористалися у 14 регіонах України. Найбільше — у Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях та у Києві.

Понад 91% придбаних об'єктів — це квартири, ще близько 8% — приватні будинки. Майже 87% житла придбано на вторинному ринку.

Житлові ваучери дозволяють родинам обирати житло відповідно до їх потреб. Ваучер дає можливість придбати квартиру чи будинок, чи інвестувати у будівництво.

Читайте також: Житловий ваучер на 2 млн грн: які витрати покупець має оплатити самостійно

Скільки заброньовано житлових ваучерів

На цьому етапі фінансування, житловий ваучер на суму 2 млн грн заброньовано для майже 3300 родин на загальну суму 6,59 млрд грн. Для тих, хто отримав підтвердження бронювання коштів за ваучером, зараз є 60 днів, щоб укласти договір купівлі житла у будь-якого нотаріуса.

Читайте також: Як використати житловий ваучер за програмою «Житло для ВПО з ТОТ»: покрокова інструкція

Якщо замовлені кошти не використані протягом 60 днів, вони повертаються на рахунок оператора та їх спрямують наступним заявникам у черзі. У такому випадку людина зможе повторно подати заявку та знову стати в чергу.