Отримувачі житлового ваучера, які планують придбати нерухомість на вторинному ринку, мають самостійно сплачувати супутні витрати, пов’язані з оформленням угоди. Податки, обов’язкові платежі, оцінка нерухомості та нотаріальні послуги не покриваються за рахунок державної допомоги у розмірі 2 млн грн. Про це повідомляє проєкт «Поверни своє».
Житловий ваучер на 2 млн грн: які витрати покупець має оплатити самостійно
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що саме не покриває ваучер
Під час визначення вартості об'єкта нерухомості, який купується з використанням житлового ваучера, не враховуються витрати, пов’язані зі сплатою податків та обов’язкових платежів.
Зокрема, покупець і продавець нерухомості мають власним коштом оплатити:
- проведення оцінки нерухомості;
- нотаріальні послуги;
- податки та збори, пов’язані з укладенням угоди;
- інші обов’язкові платежі.
Таким чином, сума житлового ваучера може бути спрямована саме на придбання житла, але не на покриття адміністративних чи податкових витрат під час оформлення купівлі-продажу.
Коли не потрібно сплачувати пенсійний збір Водночас збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого майна не сплачується, якщо людина купує житло вперше або перебуває у черзі на отримання житла.
Читайте також: Як використати житловий ваучер за програмою «Житло для ВПО з ТОТ»: покрокова інструкція
Для підтвердження такого права необхідно надати:
- довідку про перебування на квартирному обліку;
- заяву про те, що особа раніше не набувала права власності на житло — не купувала, не приватизовувала, не успадковувала, не отримувала у дар, зокрема частку у спільному майні подружжя;
- відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відсутність зареєстрованих прав власності на житло;
- дані про невикористання житлових чеків для приватизації або про їх використання лише для приватизації частки майна державних підприємств і земельного фонду. Такі довідки потрібно отримати з усіх місць проживання після 1992 року.
Експерти радять покупцям і продавцям заздалегідь уточнювати перелік витрат, які можуть виникнути під час проведення операції з використанням житлового ваучера на вторинному ринку нерухомості.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що з 1 грудня 2025 року в Україні стартував перший етап нової програми житлової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій (ТОТ).
Коментарі