20 травня 2026, 9:24

Житловий ваучер на 2 млн грн: які витрати покупець має оплатити самостійно

Отримувачі житлового ваучера, які планують придбати нерухомість на вторинному ринку, мають самостійно сплачувати супутні витрати, пов’язані з оформленням угоди. Податки, обов’язкові платежі, оцінка нерухомості та нотаріальні послуги не покриваються за рахунок державної допомоги у розмірі 2 млн грн. Про це повідомляє проєкт «Поверни своє».

Що саме не покриває ваучер

Під час визначення вартості об'єкта нерухомості, який купується з використанням житлового ваучера, не враховуються витрати, пов’язані зі сплатою податків та обов’язкових платежів.

Зокрема, покупець і продавець нерухомості мають власним коштом оплатити:

  • проведення оцінки нерухомості;
  • нотаріальні послуги;
  • податки та збори, пов’язані з укладенням угоди;
  • інші обов’язкові платежі.

Таким чином, сума житлового ваучера може бути спрямована саме на придбання житла, але не на покриття адміністративних чи податкових витрат під час оформлення купівлі-продажу.

Коли не потрібно сплачувати пенсійний збір Водночас збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого майна не сплачується, якщо людина купує житло вперше або перебуває у черзі на отримання житла.

Для підтвердження такого права необхідно надати:

  • довідку про перебування на квартирному обліку;
  • заяву про те, що особа раніше не набувала права власності на житло — не купувала, не приватизовувала, не успадковувала, не отримувала у дар, зокрема частку у спільному майні подружжя;
  • відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відсутність зареєстрованих прав власності на житло;
  • дані про невикористання житлових чеків для приватизації або про їх використання лише для приватизації частки майна державних підприємств і земельного фонду. Такі довідки потрібно отримати з усіх місць проживання після 1992 року.

Експерти радять покупцям і продавцям заздалегідь уточнювати перелік витрат, які можуть виникнути під час проведення операції з використанням житлового ваучера на вторинному ринку нерухомості.

Раніше «Мінфін» писав, що з 1 грудня 2025 року в Україні стартував перший етап нової програми житлової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з тимчасово окупованих територій (ТОТ).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
