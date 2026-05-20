Ціни на нафту падають після заяв Трампа про швидке завершення війни з Іраном

У середу, 20 травня, ціни на нафту впали приблизно на 1% після того, як президент США Дональд Трамп знову заявив, що війна з Іраном закінчиться дуже швидко. При цьому інвестори й надалі з обережністю ставляться до результатів мирних переговорів на тлі триваючих перебоїв у постачанні нафти з Близького Сходу, повідомляє Reuters.

Динаміка цін

Станом на 09:40, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $1,11 (1%) до $110,17 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на $1,12 (1,1%) до $103,03.

Обидва еталонні індекси впали майже на $1 у вівторок після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США та Іран досягли прогресу в переговорах, і жодна зі сторін не бажає відновлення військових дій.

Що кажуть експерти

«Еталонні ціни на нафту дещо знизилися на тлі можливого укладення угоди, оскільки ринок оцінює потенційні геополітичні наслідки», — заявив старший аналітик нафтового ринку LSEG Емріл Джаміл.

Водночас, за його словами, навіть у разі досягнення домовленостей ціни на нафту можуть і надалі зростати, оскільки поставки навряд чи швидко повернуться до довоєнного рівня.

«Інвестори прагнуть оцінити, чи зможуть Вашингтон і Тегеран дійсно знайти спільну мову та укласти мирну угоду, враховуючи, що позиція США змінюється щодня», — зазначив Тошітака Тазава, аналітик Fujitomi Securities.

Прогноз

Аналітики Citi у вівторок прогнозували, що найближчим часом ціна нафти Brent може зрости до $120 за барель. У банку вважають, що ринок недооцінює ризики тривалих перебоїв із постачанням нафти та ширших геополітичних загроз.

Останніми днями деяким танкерам вдалося пройти через Ормузьку протоку, однак їхня кількість усе ще значно нижча за довоєнний рівень — раніше через протоку щодня проходили близько 130 суден.

У середу Ормузьку протоку залишили два супертанкери, ще одне судно почало виходити із затоки після понад двох місяців очікування. На його борту перебуває близько 6 млн барелів близькосхідної нафти.

Щоб компенсувати дефіцит на світовому ринку через війну, країни дедалі активніше використовують комерційні та стратегічні запаси нафти.

У США запаси сирої нафти минулого тижня скоротилися вже п’ятий тиждень поспіль, свідчать дані Американського інституту нафти. Водночас зменшилися й запаси пального.