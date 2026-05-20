З 1 червня Японія офіційно визнає зарубіжні стейблкоїни законним засобом електронних платежів

Фінансове агентство Японії (FSA) оголосило, що з 1 червня 2026 року певні стейблкоїни, випущені за кордоном, будуть визнані електронними платіжними інструментами. Про це пише me.news.

Це стало можливим після перегляду Постанови Кабінету міністрів про електронні платіжні інструменти, яка тепер включає права бенефіціарів трасту, встановлені відповідно до іноземного законодавства, що відповідає правовій системі Японії.

Ця зміна забезпечує юридичну основу законного обігу цих стейблкоїнів в Японии.

Крім того, ці іноземні права бенефіціарів трасту не будуть класифікуватися як цінні папери відповідно до Закону про фінансові інструменти та біржі.