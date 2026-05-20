Україна готує нову економічну стратегію: на що зроблять ставку

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-засідання Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку нашої країни. Головною темою обговорення став проєкт комплексної стратегії економічної трансформації України під назвою «Економіка майбутнього». Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Цей документ розроблено за аналітичної підтримки Світового банку та за особистої участі його президента Аджая Банги. Стратегія має об'єднати всі поточні урядові програми та міжнародні зобов’язання України в єдину цілісну платформу для залучення приватного капіталу.

План трансформації базується на двох ключових завданнях: досягненні повної бюджетної самодостатності України та забезпеченні стійкого економічного зростання.

За словами прем'єр-міністерки економіки Юлії Свириденко, в основу нової стратегії закладено фундаментальні правила Євросоюзу. Йдеться насамперед про побудову конкурентної та інвестиційно привабливої економічної моделі із сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору.

Галузеві пріоритети «Економіки майбутнього»

Уряд визначив перелік стратегічних секторів, які стануть головними точками залучення приватних інвестицій та драйверами трансформації:

Розвиток оборонних технологій;

Енергетичний сектор;

Аграрний комплекс;

Транспорт та логістика;

Машинобудування;

IT-індустрія;

Видобуток та переробка критичних мінералів.

Свириденко також озвучила конкретні макроекономічні маркери, які закладено в основу стратегії як амбітну, але цілком досяжну мету для України:

Зростання ВВП: підвищення середніх темпів економічного зростання до 6% на рік;

Продуктивність праці: стрибок показника з нинішніх скромних 1,3% до 5%;

Інвестиції: збільшення частки капіталовкладень у ВВП з довоєнних 16% до 24−30% щороку.

У межах засідання, в якому взяли участь урядовці, керівник Офісу президента Кирило Буданов та іноземні партнери, Зеленський назвав головні пріоритети, на які держава робить ставку вже зараз.

Антибалістичний щит. Президент назвав розбудову спільної з європейськими партнерами антибалістичної системи пріоритетом номер один на цей рік. Посилення ППО та посилення санкційного тиску на Росію є базовими умовами для захисту економічного потенціалу та наближення закінчення війни.

Відбудова України. Україна очікує, що результатом майбутньої міжнародної Конференції з питань відновлення, яка відбудеться в Гданську, стануть конкретні інвестиційні проєкти, спрямовані на термінове зміцнення та захист української енергосистеми перед початком зимового періоду.

Безпечне небо. Влада активно працює над політичним та технічним рішенням, яке дозволить запровадити так званий аеропортовий ceasefire (режим припинення вогню для відновлення роботи цивільної авіації).

Крім того, Зеленський подякував Євросоюзу за масштабну програму підтримки обсягом 90 мільярдів євро і наголосив, що Україна повністю готова до відкриття шести регуляторних кластерів, що стане чітким сигналом для міжнародних інвесторів.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов закликав підтримати прискорення вступу України до Євросоюзу, особливо з огляду на реалії війни.

«Жодна з країн не стикалася з таким на шляху до Євросоюзу, і вибачте, але треба, скажімо так, приймати ексклюзивність України в цьому випадку. І знову-таки, розвиваючи економіку України, зрештою ви зробите гарну інвестицію для себе», — наголосив Буданов.

Економіка, зрозуміла людям

Важливий акцент у межах дискусії зробив старший радник Goldman Sachs, Microsoft та Anthropic, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Його думку одностайно підтримали всі учасники зустрічі. Сунак наголосив, що фінальний документ має бути чітким та привабливим насамперед для українців.

«Нам потрібно показати, що цей план працюватиме для народу України. Що це означатиме з точки зору робочих місць, добробуту, безпеки. Тож, сподіваюся, під час підготовки цього документа ми ще раз ретельно його переглянемо та проаналізуємо, щоб переконатися, що він буде привабливим для внутрішньої аудиторії», — заявив Сунак.