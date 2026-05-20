Українські мережі АЗС підвищили ціни на пальне. У середу, 20 травня, подорожчали всі основні види бензину та дизельне пальне, тоді як автогаз став єдиним видом пального, який незначно подешевшав. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».
20 травня 2026, 14:23
Ціни на пальне 20 травня: в Україні стрімко дорожчає бензин
Середні ціни на пальне
Динаміка зміни вартості пального за останню добу виглядає наступним чином:
- Бензин А-95 преміум подорожчав на 62 копійки до 79,72 грн/л;
- Бензин А-95 подорожчав на 61 копійку до 75,23 грн/л;
- Бензин А-92 подорожчав на 39 копійок до 68,44 грн/л;
- Дизельне пальне подорожчало на 9 копійок до 87,38 грн/л;
- Автогаз подешевшав на 4 копійки до 47,45 грн/л.
Ціни АЗС на пальне та автогаз
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1