Ціни на пальне 20 травня: в Україні стрімко дорожчає бензин

Українські мережі АЗС підвищили ціни на пальне. У середу, 20 травня, подорожчали всі основні види бензину та дизельне пальне, тоді як автогаз став єдиним видом пального, який незначно подешевшав. Про це повідомляє «Мінфін» із посиланням на дані Консалтингової групи «А-95».