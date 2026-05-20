Мінфін провів аукціон з обміну ОВДП: скільки коштів вдалося залучити

Міністерство фінансів України провело успішний аукціон з обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). У межах торгів відомство задовольнило заявки інвесторів на загальну суму 3,9 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Під час цього аукціону учасники ринку погодилися обміняти ОВДП, термін погашення яких спливає вже найближчим часом — 10 червня 2026 року, на нові довгострокові цінні папери. Термін обігу нових облігацій розрахований до 14 червня 2028 року, а їхня середньозважена дохідність була зафіксована на рівні 15,9%.

У фінансовому відомстві наголошують, що switch-аукціонидозволяють одночасно вирішити кілька критичних завдань:

зменшити короткострокове навантаження на бюджет;

зробити графік погашень більш збалансованим;

підвищити передбачуваність та стійкість державних фінансів.

Крім того такі операції з реструктуризації стимулюють розвиток внутрішнього ринку державних запозичень та наочно демонструють високий рівень довіри інституційних інвесторів до державних цінних паперів України.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів 19 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 2,3 млрд грн, що на 1,66 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 641,4 млн грн.