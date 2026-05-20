20 травня 2026, 14:06

Ера людиноподібних роботів: як ШІ та гуманоїди перепишуть світову економіку до 2035 року

Прориви у сферах сенсорного сприйняття та моторики, забезпечені штучним інтелектом, а також стрімкий розвиток акумуляторних технологій виводять людиноподібних роботів (гуманоїдів) із наукових лабораторій безпосередньо в реальну економіку. Британські аналітики Barclays Research констатують: людство стоїть на порозі масштабної зміни парадигми автоматизації, яка назавжди змінить глобальний ринок праці та капіталу.

Головна перевага гуманоїдів — їхня форма. На відміну від класичних промислових роботів-маніпуляторів, людиноподібні машини ідеально інтегруються в уже існуючу інфраструктуру (офіси, заводи, будинки), створену під людські параметри, без необхідності її дорогої перебудови чи модернізації.

У найближчі роки роботів масово залучатимуть у прогнозованих середовищах — виробництві, логістиці та складському господарстві для виконання простих монотонних завдань. А вже у 2030-х роках, у міру вдосконалення моделей, вони вийдуть у сектор послуг, торгівлю, освіту та догляд за літніми людьми.

Китай йде у відрив

Абсолютним лідером нового технологічного укладу стає КНР. За даними керівниці відділу тематичних досліджень FICC Barclays Зорніци Тодорової, минулого року на Китай припало 85% усіх світових запусків гуманоїдних роботів. Пекін змушений форсувати цей напрям, аби врятувати свою промислову базу обсягом 5 трильйонів доларів від масштабної демографічної кризи: через швидке старіння населення дефіцит робочих рук у країні невдовзі сягне 37 мільйонів осіб.

За оцінками Barclays, за збереження поточних темпів розвитку до 2035 року Китай розгорне мережу з 24 мільйонів гуманоїдних роботів. Це еквівалентно додаванню 4% до поточної робочої сили країни, що повністю компенсує демографічний спад.

Західні ринки намагатимуться наздогнати лідера, проте діятимуть обережніше. Через міркування кібербезпеки та захисту даних США та Європа, ймовірно, запровадять жорсткі бар'єри проти імпорту китайських роботів. Це створить захищене вікно можливостей для американських та європейських розробників.

За прогнозами Barclays, оскільки економіка США орієнтована переважно на послуги, масове впровадження гуманоїдів там почнеться ближче до 2030-х років, а їхня загальна кількість до 2035 року становитиме 3,7 мільйона одиниць (2,5% американського ринку праці).

Нова геополітика: енергія та мінерали замість демографії

Масове впровадження фізичного ШІ змінить ключові чинники економічного зростання. Коли гуманоїди почнуть масово заміщати людей, демографічний фактор (старіння чи приріст населення) втратить своє вирішальне значення для ВВП. Через це країни з молодим населенням (наприклад, Індія) частково втратять свою колишню економічну перевагу — «демографічний дивіденд».

Натомість головним обмеженням для зростання стануть два інші ресурси:

  • Доступність критично важливих мінералів (зокрема рідкісноземельних елементів), необхідних для виробництва роботів.
  • Наявність дешевої та надлишкової електроенергії для забезпечення роботи мільйонних флотів андроїдів та ШІ-інфраструктури.

У цьому контексті Китай знову матиме перевагу завдяки своєму домінуванню на ринку рідкісноземельних металів та агресивному розширенню енергомереж. Тим часом Європа та Японія, які також страждають від старіння населення, зіткнуться із серйозними викликами через свою критичну залежність від імпорту енергоносіїв та мінеральної сировини.

Чи залишаться люди без роботи?

Аналітики Barclays вважають страхи щодо тотального безробіття безпідставними, посилаючись на історичні прецеденти. Глобальний керівник економічних досліджень Крістіан Келлер нагадує: понад 60% робочих місць, які існували у 2018 році, взагалі не було у 1940 році. Роботи переберуть на себе рутинні завдання, але водночас створять абсолютно нові професії та індустрії, піднімуть загальну продуктивність праці та капіталу.

Більше того, масове впровадження фізичного ШІ (куди, крім гуманоїдів, входять дрони та безпілотники) вже зараз приносить результати. У США авіакомпанії та агробізнес використовують його для оптимізації процесів, а в Європі телекомунікаційні та енергетичні гіганти за допомогою робототехніки підвищують коефіцієнти видобутку нафти та знижують вартість логістики «останньої милі».

Роботи, ймовірно, зможуть виконувати завдання, які раніше залишалися недоступними для автоматизації:

Глобальний керівник макростратегії Томос Фіотакіс підкреслює, що ринок зараз суттєво недооцінює потенціал фізичного ШІ, як колись на початку недооцінювали смартфони чи стрімінгові платформи. Зниження собівартості виробництва завдяки роботам зробить товари доступнішими, підвищить загальний рівень добробуту та підштовхне вгору вартість корпоративних активів на світових біржах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
energy1
energy1
20 травня 2026, 16:20
#
У принципі, не така вже й погана перспектива, якщо ці роботи зможуть, наприклад, доглядати за літніми людьми або робити ремонт у квартирах. Та й взагалі з армією роботів Україні не доведеться завозити армію мігрантів для підйому економіки.
