Уряд розпочинає підготовку до продажу пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку

Кабмін ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі АТ « Сенс Банк » та АБ «Укргазбанк» . Мета — скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів від продажу до Держбюджету України, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Деталі

Продаж акцій здійснюватиметься відповідно до Закону України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків» у три етапи:

підготовка пакета акцій до продажу;

проведення конкурсу;

укладення договору купівлі-продажу.

Прийняте розпорядження Уряду передбачає початок підготовки до продажу пакетів акцій «Сенс Банку» та «Укргазбанку».

Нагадаємо

Зменшення частки держави в банківському секторі є однією з восьми пріоритетних операційних цілей Мінфіну Програми дій Уряду.

Також 14 серпня 2025 року Рада з фінансової стабільності розглянула потенційні ризики продажу пакетів акцій «Сенс Банку» та «Укргазбанку» для фінансової системи.

За результатами обговорення було підтверджено, що продаж пакетів акцій цих банків не матиме негативного впливу на стабільність банківської системи.

Мінфін планує до кінця осені 2025 року оголосити конкурс з відбору радника з продажу пакетів акцій АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк».