20 травня 2026, 13:25

Британія послаблює санкції: Лондон дозволив імпорт дизелю та авіапального, виготовлених з російської нафти

Уряд Великої Британії пішов на пом'якшення санкційного режиму проти рф. Лондон офіційно дозволив імпортувати в країну дизельне пальне та пальне для реактивних двигунів (авіагас), яке було виготовлене з російської сирої нафти на нафтопереробних заводах третіх країн, зокрема Індії та Туреччини. Відповідну генеральну ліцензію британська влада опублікувала пізно ввечері у вівторок. Документ набрав чинності у середу, 20 травня, і не містить обмежень за терміном дії.

Британська влада змушена піти на такий крок, оскільки світовий нафтовий ринок досі перебуває у стані глибокої кризи через війну в Ірані. Найсильнішого дефіциту та цінового шоку зазнав саме сегмент дизельного та авіаційного палива.

Цінники на енергоносії стрімко злетіли вгору після того, як наприкінці лютого США та Ізраїль розпочали бомбардування Ірану, що повністю паралізувало роботу великих НПЗ у Близькосхідному регіоні, від поставок з якого критично залежить Європа.

Наразі європейський дизельний бенчмарк (ф'ючерси на газойль ICE) торгується на рекордно високому рівні — близько $160 за барель, повідомляє Bloomberg.

Нова ліцензія суттєво нівелює дію жорстких санкцій, які Велика Британія запровадила на початку цього року, намагаючись перекрити Кремлю потоки нафтодоларів. Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Москва переорієнтувала експорт своєї сирої нафти на нові ринки. Головним покупцем стала Індія, яка до цього імпортувала російську сировину в мінімальних обсягах.

За даними аналітичної компанії Vortexa, починаючи з січня 2026 року Британія повністю припинила імпорт будь-якого дизельного чи авіаційного палива з Індії. Проте паливна криза змусила Лондон переглянути свою позицію.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Сполучені Штати продовжили ще на 30 днів дію санкційного винятку, який дозволяє окремим країнам купувати російську нафту, щоб підтримати країни, які найбільше постраждали від енергетичної кризи на тлі війни з Іраном.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 3

Exba
20 травня 2026, 14:13
Нужно писать на чеке, что топливо может содержать следы санкционной нефти
lider2000
20 травня 2026, 16:10
Война войной, а деньги по расписанию.
IrishRepublican
20 травня 2026, 16:41
У одних холопів купляють, другим холопам відстьогують дрібний прайс, щоб відбиватись від перших.
майстерний хід, як і завжди, від стратегічно розвинених.
