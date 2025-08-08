Головне за тиждень: валютні пом'якшення НБУ, уповільнення інфляції, виплати клієнтам Фрідом Фінанс

7 серпня набули чинності нові правила НБУ, які дозволяють повертати помилково переказані кошти з-за кордону в іноземній валюті. Відтепер юридичні та фізичні особи зможуть офіційно повертати валюту, яка випадково надійшла на їхні рахунки від банків нерезидентів.

Трамп запровадив додаткові 25% мита проти Індії через закупівлю російської нафти

Президент США Дональд Трамп запровадив додаткове 25%-ве мито на індійські товари через те, що країна продовжує закуповувати російські енергоносії. Це рішення було ухвалено через кілька годин після того, як переговори між Вашингтоном та москвою щодо війни в Україні не принесли результатів.

Нацбанк збільшив обсяг продажу валюти зі своїх резервів у липні