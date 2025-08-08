Multi від Мінфін
8 серпня 2025, 20:00

Головне за тиждень: валютні пом'якшення НБУ, уповільнення інфляції, виплати клієнтам Фрідом Фінанс

НБУ впроваджує черговий пакет пом'якшення валютних обмежень. Що зміниться для бізнесу

Нацбанк пом’якшує низку валютних обмежень. Новий пакет валютної лібералізації сформовано так, щоб надати бізнесу стимули та можливості без формування значного додаткового попиту на валютному ринку України. Практично всі зміни набирають чинності з 6 серпня 2025 року. Виключенням є дозвіл на повернення помилково переказаних коштів з-за кордону в іноземній валюті, що почне діяти з 7 серпня 2025 року.

Інфляція в Україні сповільнилася до 14,1% у липні — Держстат

У липні 2025 року зростання споживчих цін в Україні сповільнилося. Річна інфляція порівняно з липнем 2024 року склала 14,1%, а місячна порівняно з червнем 2025 року — 0,2%.

НБУ почав повертати активи клієнтам Фрідом Фінанс

Депозитарій Національного банку 7 серпня 2025 року розпочав повернення державних облігацій України та коштів клієнтам Фрідом Фінанс (як у гривні, так і в іноземній валюті), отриманих від цих цінних паперів.

Міжнародні резерви України зменшилися до $43 мільярдів

Станом на 1 серпня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43 030,8 млн. У липні вони зменшилися на 4,5%.

Євро досяг нових максимумів на тлі мирних переговорів щодо України

Євро досяг нового максимуму за півтора тижня на тлі ослаблення долара. Інвестори стежать за мирними переговорами щодо України.

Нацбанк дозволив повертати помилкові валютні перекази з-за кордону

7 серпня набули чинності нові правила НБУ, які дозволяють повертати помилково переказані кошти з-за кордону в іноземній валюті. Відтепер юридичні та фізичні особи зможуть офіційно повертати валюту, яка випадково надійшла на їхні рахунки від банків нерезидентів.

Трамп запровадив додаткові 25% мита проти Індії через закупівлю російської нафти

Президент США Дональд Трамп запровадив додаткове 25%-ве мито на індійські товари через те, що країна продовжує закуповувати російські енергоносії. Це рішення було ухвалено через кілька годин після того, як переговори між Вашингтоном та москвою щодо війни в Україні не принесли результатів.

Нацбанк збільшив обсяг продажу валюти зі своїх резервів у липні

Національний банк України у липні 2025 року збільшив чистий продаж доларів зі своїх резервів для підтримки курсу гривні. Обсяг інтервенцій сягнув $3,44 мільярда, що є найбільшим показником з січня поточного року, свідчать дані на сайті регулятора. Купівля валюти до резервів у липні склала менш як $1 мільйон. Чистий продаж валюти зріс порівняно з червнем, коли він становив $2,96 млрд.

