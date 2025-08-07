Multi від Мінфін
7 серпня 2025, 19:04

НБУ почав повертати активи клієнтам Фрідом Фінанс

Депозитарій Національного банку 7 серпня 2025 року розпочав повернення державних облігацій України та коштів клієнтам Фрідом Фінанс (як у гривні, так і в іноземній валюті), отриманих від цих цінних паперів. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Депозитарій Національного банку 7 серпня 2025 року розпочав повернення державних облігацій України та коштів клієнтів Фрідом Фінанс (як у гривні, так і в іноземній валюті), отриманих від цих цінних паперів.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Це стало можливим вже наступного дня після того, як НБУ отримав від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) остаточний список перевірених інвесторів.

Як відбувається повернення

2 серпня 2025 року набуло чинності важливе рішення НКЦПФР, яке детально врегульовує, як учасники ринків капіталу мають діяти, щоб повернути активи клієнтам Фрідом Фінанс.

Зараз Депозитарій НБУ приймає заявки на переказ цінних паперів та грошових коштів від тих депозитарних установ, які обрав сам власник активів.

Важливо: НБУ повертає активи лише тим депонентам, які включені до спеціального «Переліку активів», затвердженого НКЦПФР. До цього переліку потрапляють лише ті інвестори, яких ретельно перевірили Служба безпеки України та інші уповноважені органи.

Що потрібно зробити власнику активів

Щоб повернути свої активи, які обліковуються в Депозитарії НБУ, власнику достатньо звернутися до однієї депозитарної установи.

Отримавши від цієї установи заявку на переказ цінних паперів чи коштів, Депозитарій НБУ перекаже всі належні власнику державні цінні папери та виплати за ними (що зазначені у «Переліку активів») на рахунки депозитарної установи. Звідти вони вже будуть зараховані на рахунки безпосередньо власника.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 4 серпня клієнти Фрідом Фінанс можуть почати звертатись до депозитарних установ або тимчасового керуючого компанії (залежно від типу активів) для повернення активів.

Раніше НКЦПФР опублікувала спеціальну покрокову інфографіку, щоб допомогти клієнтам Фрідом Фінанс розібратися з процедурою повернення заблокованих активів та дати відповіді на найбільш актуальні питання.

Запровадження санкцій щодо ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» ухвалила РНБО в середині жовтня 2022 року, а невдовзі це рішення підтримав президент.

На момент запровадження санкцій Фрідом Фінанс був третім за обсягом торгів небанківським продавцем ОВДП. Загалом, у ньому було відкрито 12,8 тис. інвестиційних рахунків, а сума активів клієнтів становила 3,5 млрд грн. Переважно, це були саме облігації, але також акції українських компаній, корпоративні облігації та власний інвестиційний продукт, на кшталт ETF на основі облігацій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
