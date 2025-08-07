Нацбанк дозволив повертати помилкові валютні перекази з-за кордону

7 серпня набули чинності нові правила НБУ , які дозволяють повертати помилково переказані кошти з-за кордону в іноземній валюті .

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що це значить

Відтепер юридичні та фізичні особи зможуть офіційно повертати валюту, яка випадково надійшла на їхні рахунки від банків нерезидентів.

Для цього необхідно подати заявку протягом трьох робочих днів з моменту отримання повідомлення про помилковий переказ коштів до свого банку. Нововведення сприятимуть підвищенню довіри міжнародних партнерів до України, а також покращать дотримання вимог платіжного законодавства.

Читайте також: НБУ впроваджує черговий пакет пом'якшення валютних обмежень. Що зміниться для бізнесу

Ця зміна є важливим кроком у напрямку інтеграції української банківської системи з міжнародними стандартами та посилення фінансової прозорості, наголошують в пресслужбі регулятора.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 6 серпня Нацбанк пом’якшив низку валютних обмежень. Новий пакет валютної лібералізації сформовано так, щоб надати бізнесу стимули та можливості без формування значного додаткового попиту на валютному ринку України.

Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту