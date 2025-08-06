Трамп запровадив додаткові 25% мита проти Індії через закупівлю російської нафти

Президент США Дональд Трамп запровадив додаткове 25%-ве мито на індійські товари через те, що країна продовжує закуповувати російські енергоносії. Це рішення було ухвалено через кілька годин після того, як переговори між Вашингтоном та москвою щодо війни в Україні не принесли результатів. Про це у середу, 6 серпня, повідомляє Bloomberg.

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Подвійний тариф та реакція ринку

Нове мито буде додано до вже існуючого 25%-го тарифу, запровадженого раніше. Згідно з указом президента, воно набуде чинності протягом 21 дня.

«Вони підживлюють військову машину. І якщо вони збираються це робити, то я не буду задоволений», — заявив Трамп напередодні в інтерв'ю CNBC, коментуючи закупівлі Індією російської нафти.

На тлі цієї новини біржовий фонд iShares MSCI India ETF впав до сесійних мінімумів, індійська рупія різко ослабла щодо долара, а ціни на нафту підскочили.

Провал переговорів з росією

Запровадження нових мит відбулося на тлі ескалації тиску Трампа на москву. Він встановив для кремля дедлайн до 8 серпня для досягнення перемир'я з Україною, погрожуючи вторинними санкціями проти торговельних партнерів росії.

Однак зустріч американського посланника Стіва Віткоффа з представниками кремля у середу завершилася лише обміном «сигналами». Помічник путіна юрій ушаков заявив, що переговори були «корисними та конструктивними», але не надав жодних подробиць. Трамп, зі свого боку, натякнув, що може запровадити підвищені мита і проти інших країн, зокрема Китаю, які також купують російську нафту.

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