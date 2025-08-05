Національний банк України у липні 2025 року збільшив чистий продаж доларів зі своїх резервів для підтримки курсу гривні. Обсяг інтервенцій сягнув $3,44 мільярда, що є найбільшим показником з січня поточного року, свідчать дані на сайті регулятора.
5 серпня 2025, 19:02
Нацбанк збільшив обсяг продажу валюти зі своїх резервів у липні
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Купівля валюти до резервів у липні склала менш як $1 мільйон. Чистий продаж валюти зріс порівняно з червнем, коли він становив $2,96 млрд.
Загалом з початку 2025 року Національний банк продав з резервів на $20,73 мільярда більше, ніж купив.
Для порівняння, за весь 2024 рік чистий продаж валюти НБУ склав близько $34,94 мільярда, а у 2023 році — $28,82 мільярда.
Джерело: Мінфін
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