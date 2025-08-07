Міжнародні резерви України зменшилися до $43 мільярдів

Станом на 1 серпня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $43 030,8 млн. У липні вони зменшилися на 4,5%. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

Зазначається, що така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

За словами регулятора, попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Динаміка резервів

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України. НБУ відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $3 457,3 млн та викупив до резервів $0,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в липні становив $3 457 млн.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в Національному банку в липні надійшло $2 122,1 млн, у тому числі:

$1 171,0 млн — від Євросоюзу в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$513,2 млн — від МВФ у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF);

$414,0 млн — від розміщення ОВДП;

$23,9 млн — через рахунки Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $793 млн, у тому числі:

$638,5 млн — обслуговування та погашення ОВДП;

$85,1 млн — обслуговування ОЗДП;

$61,2 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$7,1 млн — обслуговування боргу перед ЄС;

$1,1 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $2,6 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). У липні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $101,5 млн.

В НБУ зазначили, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за підсумками червня 2025 року міжнародні резерви України зросли на 1,2% і станом на 1 липня становили $45,1 млрд.