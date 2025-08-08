Multi від Мінфін
8 серпня 2025, 15:47

Інфляція в Україні сповільнилася до 14,1% у липні — Держстат

У липні 2025 року зростання споживчих цін в Україні сповільнилося. Річна інфляція порівняно з липнем 2024 року склала 14,1%, а місячна порівняно з червнем 2025 року — 0,2%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

У липні 2025 року зростання споживчих цін в Україні сповільнилося.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Базова інфляція у липні 2025 року порівняно з червнем 2025 року становила 0,3%, із липнем 2024 року — 11,7%.

Як змінилися ціни на товари та послуги

На споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,1%. Найбільше на 23,9% подешевшали овочі, на 2,8% - цукор.

Водночас на 1,7−0,3% зросли ціни на фрукти, яйця, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, сало, хліб, рибу та продукти з риби, сири, рис, продукти переробки зернових, соняшникову олію, молоко, кисломолочну продукцію.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,6%, зокрема, одяг — на 5,2%, взуття — на 4,0%.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 4,1%.

Читайте також: В уряді допускають два сценарії розвитку економіки: оптимістичний та консервативний

Що таке споживча та базова інфляція і в чому різниця

Держстат розраховує два основні показники інфляції, які допомагають зрозуміти різні аспекти цінових процесів в економіці:

Споживча інфляція (ІСЦ): Це головний, «офіційний» показник, який відображає зміну цін на широкий набір товарів та послуг, що споживає середньостатистичне домогосподарство. Він включає все — від продуктів харчування та пального до комунальних тарифів. Цей показник дуже чутливий до сезонних коливань (наприклад, падіння цін на овочі влітку) та адміністративних рішень (зміна тарифів).

Базова інфляція (БІСЦ): Цей показник розраховується зі споживчого кошика, але виключає з нього товари, ціни на які є найбільш мінливими або регулюються адміністративно.

Базова інфляція вважається кращим індикатором фундаментального, стійкого цінового тиску в економіці. Саме на неї орієнтуються центральні банки, ухвалюючи рішення щодо процентних ставок.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
