Євро досяг нових максимумів на тлі мирних переговорів щодо України

Євро досяг нового максимуму за півтора тижня на тлі ослаблення долара . Інвестори стежать за мирними переговорами щодо України. Про це пише Reuters.

Нові максимуми

Євро зріс на 0,14% до 1,1677 долара, найвищого рівня з 28 липня, водночас можливу мирну угоду в Україні розглядають як позитивний фактор для єдиної валюти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в четвер планує обговорити з Німеччиною, Францією та Італією прогрес на шляху до миру.

«Вигоду (від мирної угоди) мають отримати європейські споживачі, галузі, чутливі до економічного зростання, і сектори, пов'язані з будівництвом», — сказав Мохіт Кумар, економіст Jefferies.

За його словами, це також має бути позитивним фактором для Східної Європи, оскільки більша частина зусиль з відновлення, ймовірно, буде спрямована через економіку східноєвропейських країн.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до кошика основних валют, впав до нового мінімуму за 1,5 тижні до позначки 98,00, знизившись на 0,20% за день.

Нагадаємо

Президенти володимир путін і президент США Дональд Трамп планують провести переговори протягом кількох днів. За словами помічника путіна із зовнішньої політики Юрія Ушакова, москва і Вашингтон уже домовилися про місце проведення зустрічі.

