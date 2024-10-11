Історичне збільшення податків, прискорення інфляції, новий керівник Приватбанку: головне за тиждень

Міністерство фінансів 8 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 30,26 млрд грн в еквіваленті, що на 18,12 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 12,14 млрд грн.

Рада ухвалила закон щодо історичного збільшення податків

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11416-д щодо підвищення податків.

Офіційно збільшено до 5% військовий збір для ФОП і інших категорій.

Авансові внески на АЗС.

1% на всіх форм ФОП 3-ї групи.

25% прибутку на фінустанови.

50% податок на прибуток банків в 2024 році.

У вересні інфляція в Україні стрімко прискорилася

У річному обчисленні інфляція за підсумками вересня прискорилася до 8,6%.

Нацбанку розширили повноваження для боротьби з «дропами»

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг».

У вересні міжнародні резерви скоротились до $38,9 млрд

Станом на 1 жовтня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38 898,6 млн. У вересні вони знизилися на 8,1%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.

Приватбанк обрав нового голову правління — шведського банкіра Бьоркнерта

Наглядова рада ПриватБанку 7 жовтня оголосила, що обрала шведського банкіра Мікаеля Бьоркнерта головою правління банку замість Герхарда Бьоша.

НБУ подав законопроєкт про перейменування копійок у шаги

Національний банк подав до Верховної Ради пакет законопроєктів про зміну назви розмінної монети України.

Мінекономіки завершило тестування програми Нацкешбек

Міністерство економіки України завершило бета-тестування програми «Національний кешбек», повідомила перша віцепрем'єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко. Вона наголосила, що перша виплата відбудеться 20 жовтня.