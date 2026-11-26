За січень — жовтень 2026 року український автопарк поповнили 198,6 тис. вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Понад половину з них — 54% — становили кросовери. Найпопулярнішою моделлю став Volkswagen Tiguan, який випередив Audi Q5 та Nissan Rogue. Про це повідомляє «Укравтопром».
Українці обирають кросовери з пробігом: які 10 моделей найчастіше ввозять з-за кордону
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Які кросовери найчастіше купують українці
За десять місяців в Україну ввезли орієнтовно 107,2 тис. вживаних кросоверів. Їхній середній вік становив 7,3 року.
Лідером рейтингу став Volkswagen Tiguan — із січня до жовтня українці імпортували 7 868 таких автомобілів.
Другу позицію посів Audi Q5 із результатом 6 816 автомобілів. Третє місце дісталося Nissan Rogue — 6 761 авто.
До десятки найпопулярніших імпортованих кросоверів із пробігом увійшли:
- Volkswagen Tiguan — 7 868 авто.
- Audi Q5 — 6 816 авто.
- Nissan Rogue — 6 761 авто.
- Ford Escape — 4 190 авто.
- Nissan Qashqai — 3 595 авто.
- Tesla Model Y — 3 586 авто.
- Mazda CX-5 — 3 560 авто.
- BMW X3 — 3 146 авто.
- BMW X5 — 2 919 авто.
- Audi Q7 — 2 766 авто.
Таким чином, у рейтингу представлені переважно європейські, американські та японські моделі. Водночас єдиним повністю електричним кросовером у першій десятці стала Tesla Model Y.
Які двигуни обирають українці
Найбільшим попитом серед покупців імпортованих вживаних кросоверів користуються автомобілі з бензиновими двигунами.
На них припало 59% усіх реєстрацій у цьому сегменті.
Дизельні кросовери охопили 17% ринку, електромобілі — 12%, а гібридні автомобілі — 10%.
Найменшу частку становили машини з газобалонним обладнанням — 2%.
Отже, майже шість із десяти ввезених кросоверів працюють на бензині. Водночас частка електричних і гібридних моделей разом уже становить 22%.
Як змінився попит на кросовери
Кросовери зберігають провідні позиції на ринку імпортованих вживаних автомобілів.
Як раніше повідомляв «Мінфін» із посиланням на «Укравтопром», за січень — серпень 2026 року українці ввезли 154,8 тис. легковиків із пробігом. Частка кросоверів тоді також становила 54%.
Водночас Volkswagen Tiguan очолював рейтинг і за підсумками восьми місяців — на той момент було зареєстровано 6 261 автомобіль цієї моделі.
Таким чином, за вересень — жовтень кількість імпортованих Volkswagen Tiguan зросла ще на 1 607 одиниць.
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