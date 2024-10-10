У вересні інфляція в Україні стрімко прискорилася. Що подорожчало найбільше

Інфляція на споживчому ринку у вересні 2024 року прискорилася до 1,5%, порівняно із 0,6% у серпні, 0% — у липні. З початку року вона зросла на 6,5%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

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У річному обчисленні інфляція за підсумками вересня (порівняно з аналогічним місяцем минулого року) прискорилася до 8,6%.

Базова інфляція у вересні, порівняно із серпнем, прискорилася до 1,7%, з початку року — до 6,6%.

Як зросли ціни

На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. Найбільше (на 12,1%) подорожчали яйця.

На 3,8−1,1% зросли ціни на овочі, масло, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, рис.

Водночас на 1,8% та 0,2% знизилися ціни на цукор та фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг і взуття подорожчали на 7,8%, зокрема, одяг — на 7,9%, взуття — на 7,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,4% відбулося в першу чергу за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 2,1% та фармацевтичну продукцію на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному через подорожчання палива та мастил на 1,0%. Водночас на 3,0% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Послуги освіти подорожчали на 10,1%, а саме:

вищої — на 11,8%,

середньої — на 11,1%.

Зміни споживчих цін на товари та послуги